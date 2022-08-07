被「陳嘉玲」激勵 嚴藝文花老本買房學會生活任性

（中央社記者葉冠吟台北7日電）演而優則導的演員嚴藝文，在閨蜜楊貴媚、鍾欣凌陪伴下，首度挑戰實境節目主持，也告別近20年租房族人生，買下屬於自己的房子，她笑說被「陳嘉玲」和疫情激到，想學習任性點生活。

「跟職業很矛盾的是，我其實很害怕視線盯在我身上。」北藝大戲劇研究所科班出身的嚴藝文，曾以「公視人生劇展－天使的收音機」獲得金鐘獎迷你劇集/電視電影女主角獎。她接受中央社記者專訪時，卻自剖個性慢熱、害羞，到新劇組和人打招呼都有壓力，甚至一天內接觸到太多陌生人就無法睡好，「這也是我後來轉幕後比較開心的原因，不用站在第一線」。

如此怕生的人，卻願意接下實境節目工作、密集訪問不熟悉者，嚴藝文坦言契機就是楊貴媚。兩人2011年在電視劇「微笑面對」首次合作，嚴藝文飾演楊貴媚的好友。當時楊貴媚早已是影后，嚴藝文回憶初次對戲，總是很緊張，沒想到對方卻手把手耐心教她演戲訣竅，「告訴我不用每顆鏡頭都哭，要節省力氣」，漸漸培養出好默契。

戲中友情也延續到戲外，每當楊貴媚有戲要找人演閨蜜，總會想到嚴藝文，「媚姐把你當好朋友是會真的關心你，哪裡不舒服就會介紹醫生、幫忙掛號，甚至幫我爸爸找安寧病房」。

當嚴藝文父親在2016年因病逝世時，楊貴媚更親自現身告別式，緊緊握住嚴媽媽的手給予支持，讓嚴藝文相當感動。嚴藝文說：「資歷這麼豐富的一個長輩，願意這樣對你，我當時就下定決心，媚姐叫我做什麼，我都會點頭。不然我這麼害羞，怎麼可能當主持人，就是不想辜負她。」就算怕鳥、怕水又怕高的她，在節目中受盡折騰仍甘之如飴。

在「老少女奇遇記」節目中，3人前往台灣各地拜訪5組為家鄉耕耘的「憨人」，談起自己「戇膽」事蹟，嚴藝文笑說，咬牙貸款拍台劇「俗女養成記」是第1件，今年花光老本，和劇中女主角「陳嘉玲」一樣買下屬於自己的家是第2件。

至於購屋有多衝動，嚴藝文透露，看房不到3個月就下了斡旋金，買的還是自己參觀的第1間房子，「看第2次就覺得好像可以，讓介紹房仲給我的陳家逵（演員）直接傻眼」。

嚴藝文坦言，有被「陳嘉玲」激勵到，也因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，感受到無常變化太快，「以前總覺得要等有錢、退休再做，但現在覺得生活好像要任性一點，為什麼不對自己好一點，想做什麼就要趕快做，因為不知道還有多少年」。

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在「俗女養成記」連2季播出收獲好評後，許多人追著嚴藝文拍第3季、電影版，甚至拋出舞台劇改編邀請，但她直言暫時沒有規劃，「因為很愛這個題材，就會想更小心保護好它」，更打趣說今年過年電視台不停瘋狂重播「俗女養成記」，多到她一聽片頭曲就會怕。

不過嚴藝文依舊沒放棄創作，目前正著手撰寫有7名女主角、刻畫台灣女演員面貌的劇本，她幽默地說：「還是會用喜劇方式詮釋，怕太嚴肅得罪太多人，得直接退休。」（編輯：張雅淨）1110807