嚴藝文恐高恐水又恐鳥 楊貴媚實境秀被迫當司機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）「俗女養成記」導演嚴藝文和閨蜜楊貴媚、鍾欣凌在實境節目「老少女奇遇記」全台跑透透，意外挖出嚴藝文怕高、怕水、嚴重恐鳥的一面，甚至不敢開車，讓楊貴媚被迫擔任司機。

楊貴媚是金馬影后，鍾欣凌和嚴藝文都曾獲金鐘獎，「老少女奇遇記」集結3名金獎得主共同主持，卻從出發就開始出包，光決定旅程駕駛就讓楊貴媚崩潰到說不出話。

楊貴媚無奈表示，製作單位一開始把車鑰匙交給嚴藝文時，自己一直以為對方會開車，默默認為整趟旅程會由嚴藝文擔任駕駛，「但沒想到我們3人一走到車子前面，她就默默把鑰匙交出來說她不會開車，真的是傻眼了我，很恐怖欸。」嚴藝文笑說：「其實我是有駕照的，但就是不敢開上路。」

嚴藝文在3人中年紀最小卻擔任本次領隊角色，坦言整趟旅程都不能放鬆，「時不時就被製作單位拉到旁邊講悄悄話，又怕被另外兩位姐姐猜到企圖，搞得我戰戰兢兢，超緊張的。」不過姐姐們給予高度評價，鍾欣凌笑說：「只要有嚴藝文在，我們節目做起來就會變得很輕鬆，她都會幫我們把效果做足。」

節目裡也展現出嚴藝文與過去演員、導演身分截然不同的面貌，曝光她許多不為人知的恐懼，例如害怕搭飛機、怕下水、怕各種鳥類，不論是雞、鵝、鴨還是麻雀都讓她相當惶恐，讓嚴藝文直呼像被製作單位惡整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嚴藝文苦笑說：「尤其是有一次在海上要我們自己划獨木舟，那次我是真的有大發飆，但我想就留給觀眾播出時觀看，要先預告說聲對不起，那天太沒有水準，我形象全沒了。」

「老少女奇遇記」由3名資深少女組團上山下海環遊全台灣，尋找台灣在地默默努力的「憨人」，目標完成3人的「人生夢想清單」。節目將於7月7日起每週四晚上9時在公視首播，7月9日起每週六晚上9時在八大第一台播出，CATCHPLAY+台灣與新加坡網路獨家上架。（編輯：張雅淨）1110621