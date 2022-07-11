「老少女」見證高雄蚵仔寮魅力 嚴藝文想相親徵友

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藝人嚴藝文（右起）、楊貴媚、鍾欣凌主持的實境節目「老少女奇遇記」首集前往高雄蚵仔寮，協助在地人籌辦市集，歌手李玉璽（左）也將登場成為得力幫手。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）藝人楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目「老少女奇遇記」首集赴高雄蚵仔寮，做苦力協助籌辦音樂市集。嚴藝文直呼蚵仔寮人像「俗女」的蔡永森又帥又溫柔，想來相親徵友。

「老少女奇遇記」製作單位發布新聞稿指出，7日在公視播出首集吸引逾26萬人觀看；9日在八大第1台播出同樣開紅盤，收視總人口達18.5萬，也在網路串流平台CATCHPLAY+躍升觀看排行冠軍，佳評不斷，還有觀眾被節目感動到想回家鄉看看，「想試著為家鄉做些什麼事」。

蚵仔寮當地人為家鄉耕耘的熱情與質樸，在節目播出後圈粉無數，嚴藝文在映後直播中公開徵「蚵仔寮友」，笑說：「蚵仔寮的人們說實話都有點像『俗女養成記』的蔡永森，又在地、又帥、又溫柔，每個人都好有自己的魅力」，更對著直播鏡頭喊話：「蚵仔寮的蔡大哥！幫我留意一下，蚵仔寮有沒有好的男子，我OK哦！通訊軟體聯絡一下，我就下去相親。」

鍾欣凌笑著分享，儘管大家一開始都不認識，但對方釋出的善意讓三人能很輕鬆地做自己，「你看我們第一次見面時，我就當所有男人面前表演吃烏魚子，有誰會這樣做！但那一口應該有個2、300塊，咬下去的感覺真的太美好，只恨自己喉嚨沒有再深一點」。

首集收視高點落在楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文捲起衣袖親自下海做苦力片段，從挑選漂流木、漁網等海廢材料，到利用素材裝飾市集都親力親為。

楊貴媚回憶當天其實非常熱，站在太陽底下就能汗流浹背，漁網重到需2、3人才能把它扛上車，她更透露：「其實漁網上面都是滿滿的細塵，你看那個漁網一往卡車上丟有多少灰塵在天空，撿完後真的是灰頭土臉。」

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這週「老少女奇遇記」內容，除了歌手李玉璽將登場協助籌辦市集外，鍾欣凌老公及女兒兔寶、二寶也將現身，這是鍾欣凌首次帶一家四口在節目中亮相，直呼內心超緊張。

鍾欣凌笑言：「我其實很少會把老公跟小朋友帶來工作的地方，可是我覺得蚵仔寮那個地方太和善了，還有一群很可愛的人們在照顧著我們，所以我才會下定決心要帶他們一起來認識這一群人，可能這就是實境節目有魅力的地方吧。」（編輯：管中維）1110711

演員鍾欣凌（中）在實境節目「老少女奇遇記」中不顧形象大口吃烏魚子，笑言相當扎實，「那一口應該有個2、300塊，咬下去的感覺真的太美好」。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月11日