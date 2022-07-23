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楊貴媚自揭螢幕初吻送男神秦漢 嚴藝文笑稱羨慕

2022/7/23 17:14（7/23 17:36 更新）
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實境節目「老少女奇遇記」成員鍾欣凌（左2）、楊貴媚（中）、嚴藝文（右2）日前合體登上談話節目，與主持人炎亞綸（左）、吳姍儒（右）分享拍攝趣事。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月23日
實境節目「老少女奇遇記」成員鍾欣凌（左2）、楊貴媚（中）、嚴藝文（右2）日前合體登上談話節目，與主持人炎亞綸（左）、吳姍儒（右）分享拍攝趣事。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月23日
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（中央社記者王心妤台北23日電）國際影后楊貴媚製作實境秀「老少女奇遇記」邀請鍾欣凌、嚴藝文合作，3人上節目「36題愛上你」分享螢幕初吻經驗，楊貴媚說自己的螢幕初吻給了男神秦漢，讓現場的人直呼羨慕。

3人在節目上分享「老少女奇遇記」的錄影點滴，有次要去浮潛，怕水的嚴藝文緊緊抓住船不肯放鬆，被主持人Sandy笑稱像是溺水，鍾欣凌則笑回：「以為嚴藝文是在海上生小孩。」

楊貴媚表示，實境節目不像工作，有抒解壓力感覺，「對我來說是真的放鬆跟旅遊。」她認為實境秀不只吃喝玩樂，也更認識台灣每個角落，她們知道南迴地區需要醫療，只是聽、但沒在那生活過，如果沒做這個節目，真的哪裡都不知道。

節目除公開3人年輕時的照片，也談起螢幕初吻。楊貴媚回憶是在已故導演李行的片中給了男神秦漢，嚴藝文笑回：「太爽了吧！」楊貴媚聽完也笑說：「到底是秦漢很爽還是我很爽？我的初吻耶。」嚴藝文則說自己的螢幕初吻還在，炎亞綸則建議下次寫劇本可以「自肥」。

此集節目將於明晚9時在公視首播。（編輯：陳政偉）1110723

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