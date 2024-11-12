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拍魷魚遊戲傳掉6顆牙 導演更正：起碼掉8顆

2024/11/12 12:36
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（中央社首爾11日綜合外電報導）韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）導演黃東赫（Hwang Dong-hyuk）被問到他在拍第一季時因壓力過大掉了6顆牙的傳聞，澄清他掉的不只6顆，「而是8、9顆」。

「魷魚遊戲」第2季即將於12月26日在Netflix上線。英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，「魷魚遊戲」第1季雖大獲成功，第2季先前其實並非篤定會拍。鑒於第1季對黃東赫造成莫大壓力，記者問他為何改變心意。

他很坦白說是為了錢。他告訴BBC記者：「即使第1季在全球大獲成功，老實說我並沒有賺多少。」他說：「所以拍第2季也將有助於慰勞我第1季的成就。」

他進一步說：「更何況，這個故事我還沒完全說完。」

「魷魚遊戲」首季是Netflix迄今最成功的作品，一舉把韓國和其本土電視劇推進全球目光焦點。這齣影集以暗黑手法描述財富不均問題，引發全球觀眾共鳴。

由於第1季角色幾乎全死光，黃東赫在第2季必須重頭來過，除了引進一組全新的卡司、一套全新的遊戲，這一次還要面對觀眾更大的期待。

黃東赫說，「我現在感受到的壓力更大。」

「魷魚遊戲」首季播出至今3年，黃東赫對全球現況更為悲觀。

他指出現在正在發生的幾場戰爭、氣候變遷和愈來愈大的全球貧富差距。他說，衝突不再限於富人和窮人，而是在不同的世代、性別和政治派別之間上演，且愈來愈烈。「新的界線逐漸成形。我們正處於『敵我分明』的時代。到底誰對誰錯？」

BBC記者參觀拍片場景時注意到，劇中參賽者睡覺的宿舍區被一分為二，一邊有著大大的紅色X標記，另一邊有著藍色圈圈。

每輪遊戲過後，參賽者必須選邊來決定提早結束比賽並保住一命，還是明知他們之中只有1人能活但仍繼續玩下去。最終少數必須服從多數的決定。

這個癥結點，正是「魷魚遊戲」新一季爆發更多派系和鬥爭的關鍵。

黃東赫計劃是揭露社會日益部落化衍生的各項危險。在他看來，逼人們選邊站，是掀起衝突的關鍵。

黃東赫說：「製作這一季的時候，我不斷問自己，『人類是否有能耐來率領世界脫離這條下坡路？』老實說，我不知道答案。」

至於拍完第2季後牙齒的現況，黃東赫說：「我還沒去看牙醫，不過或許我很快又必須拔掉幾顆牙。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131112

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