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華納Max串流在台灣上線 外商OTT競爭加劇

2024/11/19 12:32（11/19 12:50 更新）
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華納兄弟探索集團旗下平台Max，11月19日起將在台灣上線。（華納兄弟提供）
華納兄弟探索集團旗下平台Max，11月19日起將在台灣上線。（華納兄弟提供）
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（中央社記者吳家豪台北19日電）國外OTT串流影音服務大軍壓境，繼Netflix與Disney+之後，華納兄弟探索集團今天宣布，旗下串流服務Max正式在台灣上線，並於印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和香港等市場推出，拓展亞太地區版圖。

Max訂戶將可收看HBO、哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、Discovery、TLC等娛樂品牌內容。HBO原創影集「沙丘：預言」今天在Max上線，11月並將推出「龍捲風暴」、「浴血任務4」與「幻幻之交」等賣座電影。

華納兄弟探索集團串流與遊戲執行長兼總裁培瑞特（JB Perrette）透過新聞稿表示，Max首次在亞太地區上線，為Max在全球擴張過程的重要里程碑；Max目前仍處於成長初期階段，期待在2025年、2026年拓展至更多市場。

Max在台灣提供2種訂閱方案，標準方案的月訂方案為新台幣220元、年訂方案2190元；高級方案的月訂方案299元、年訂方案2990元，低於競爭對手Netflix和Disney+。由於Netflix與Disney+進入台灣市場後，皆已調漲過價格，Max未來是否跟進仍有待觀察。

資策會產業情報研究所（MIC）今年5月針對訂閱國際平台的台灣用戶進行調查，前3大訂閱平台依序為Netflix（63%）、YouTube（41%）、Disney+（38%）。

MIC調查顯示，對行動上網依賴性已改變國人的影音觀看習慣，而可隨時隨地觀看、無需超額花費的價格、多元內容等，都是驅動用戶朝串流影音轉移的關鍵。（編輯：張良知）1131119

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培瑞特
Max台灣11/19上線 哈利波特、六人行、HBO等IP挑戰現有OTT
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