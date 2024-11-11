Max將登台搶串流市場 華納：亞洲是成長潛力區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）華納兄弟探索集團旗下串流影音服務Max將於19日在台灣上線，集團亞太地區串流總監蒙泰羅今天表示，亞洲人口紅利非常高，集團認為亞洲是Max成長的潛力區。

蒙泰羅（Jason Monteiro）今天受邀出席亞洲新媒體高峰會，說明串流策略、合作廠商與內容布局。

他表示，Max已經在美國、拉丁美洲和歐洲推出，現在進入亞洲和台灣市場。「我們是一個敘事者，提供很多突破性的故事，想把故事跟越多人分享越好，包含亞洲和所有人，這是華納兄弟探索集團的願景。」

談到Max台灣訂閱數目標，蒙泰羅說，內部當然有訂目標，但不便對外透露。根據先前公布的第3季財報，Max串流服務在全球已有超過1.1億訂閱戶數，相較第2季增加逾700萬，成長非常顯著。

他表示，亞洲人口紅利非常高，集團認為亞洲是Max成長的潛力區，「我們對亞洲非常有野心，希望能做得更多。」

有關台灣市場策略，蒙泰羅說，在Max推出之前，觀眾有時在其他平台上看到華納兄弟探索集團很棒的電影和戲劇。現在有了Max，集團會盡可能整合所有內容，放在自家平台上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「這是一個歷程，我們也要取得平衡，評估哪些內容以獨家形式放在自己平台上。」蒙泰羅認為，其中一項做法是把Max內容延續到其他不同平台，讓更多人認識Max，這需要不斷嘗試，沒有所謂的「萬靈丹」。

談到與台灣大哥大在台灣合作推出Max服務方案，蒙泰羅表示，集團對於台灣和任何市場的使命，就是希望把故事帶到所有人的生活中，讓故事觸及更多人，Max就是工具。只要有好的夥伴，一起做對的事情，一定能加速讓Max內容觸及更多人。（編輯：張良知）1131111