葛萊分多寶劍太逼真 東京哈利波特影城急召回下架

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本華納兄弟和媒體表示，日本東京華納兄弟哈利波特影城出售的「葛萊分多寶劍」因過於逼真，有觸犯當地刀械管制法令的疑慮，公司已緊急召回並全面下架。

法新社報導，這次召回的葛萊分多寶劍真實重現了奇幻小說「哈利波特」（Harry Potter）書中的描述。這把固定在木質展示座的尖頭銀劍，長85公分，售價3萬日元（約新台幣6400元）。

日本華納兄弟（Warner Bros. Japan LLC）聲明指出，這把仿製品存在「銷售問題」。但日本媒體報導，調查人員認為這個玩具的刀鋒，已銳利到足以違反當地的槍砲刀劍管制法。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，2023年5月至2024年4月底販售期間，日本華納兄弟賣出350多把葛萊分多寶劍，但日本警方直到11月才注意到這把劍有可能觸法。

日本華納兄弟在聲明中表示：「對於給您帶來的不便，我們深表歉意。」

日本槍枝管制法相當嚴格，暴力犯罪很少見，但偶爾還是會傳出刀刺甚至槍擊事件，包括前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡一案。

不得不放棄已入手寶劍的哈利波特迷，紛紛在社群媒體哀號。

一位粉絲在社群媒體平台X上寫道，全面召回寶劍一事「令人沮喪」和「非常悲傷」。他並補充說：「自願配合召回的葛萊分多同學們，我能理解你們的傷痛。」

另一位粉絲在X貼文說：「我剛剛把葛萊分多寶劍交給警方，我曾發誓我將終生珍惜它。」「我相信他們會妥善保管這把劍，直到這把劍被處理掉為止。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131205