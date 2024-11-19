謝盈萱「影后」扮唐老鴨攤牌 拍攝3次想上訴吐主因

（中央社記者洪素津台北19日電）演員謝盈萱和薛仕凌在影集「影后」有精彩對手戲，劇中用唐老鴨聲音攤牌對方外遇的戲，謝盈萱拍攝3次後仍想上訴，「在老公面前，我有女演員、製作人、經紀人身分，但女人角色卻被忽略了」。

謝盈萱和薛仕凌在「影后」的對手戲相當精彩，兩人今天出席宣傳記者會，劇中謝盈萱飆演技，一邊流鼻血一邊用唐老鴨聲音笑哭攤牌。她坦言演出這場戲時有很多堅持，自己也想再上訴多拍幾個鏡頭，「我一直在思考缺少什麼？對我來說在丈夫面前，我有女演員、製作人、經紀人身分，但回到2人空間，我是女人這一件事被忽略了。」

劇中謝盈萱笑著笑著就哭了，她表示，和薛仕凌的互動很重要，「時間之外，2個人之間的互動，還有空間氣氛，收就是收在那樣有趣方式，就是無奈」。至於劇中流鼻血的設定，謝盈萱表示，就是劇本設定，如果想要著重陳述，會怕觀眾猜測是否得絕症。

「影后」述說各類女演員的人生課題，謝盈萱表示，自己的經歷不太獵奇，也沒有被怪粉絲追蹤過，頂多就是被狗仔跟，但這次有一個自己的經歷被收錄進去，「就是去考駕照的片段，導演認為我去考駕照過程很奇妙，所以就被放進去了」。

劇中薛仕凌周旋於謝盈萱和林廷憶之間，而林廷憶這次演出角色較不討喜，今天她以線上形式參與記者會，對於排山倒海的網友評論，林廷憶說：「導演在拍之前有跟我說可能會被罵，我也沒有預設太多，會去看好笑的留言。」

林廷憶表示，自己和角色大不相同，「她做了各項選擇都在力爭上游，有些甚至不是道德的選擇，我自己可能在第一關就會放棄了」。至於在試鏡時有無被嫌棄，林廷憶笑說：「每個人都有獨特的樣子，要被畫臉挑剔就不是做戲的初衷。」

而薛仕凌在剪接室看畫面痛哭的名場面，是讓謝盈萱決定離婚的關鍵。薛仕凌分享，會造就那樣的情感絕對不是單一原因，「角色在很崩潰的時候，有一個人來關心，對當下很難過的人來說是一個暖流，不管是誰都是給對方很大鼓勵，就算是潘茵茵（曾莞婷飾）也是」。

謝盈萱則分享劇中決定離婚的情緒，「就是一個了結吧，你看到你老公拍出一個那麼好的作品，你會去想是不是這女孩給他的靈感。一個40幾歲的女人要跟20幾歲的小女孩比很殘酷，這個時候薛亞之（角色名）很明白了，算了、她不要了。」（編輯：張雅淨）1131119