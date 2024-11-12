夏于喬入圍金馬女主角 笑稱要瘦成一張面紙

（中央社記者洪素津台北12日電）演員夏于喬以電影「小雁與吳愛麗」入圍金馬最佳女主角，她表示已瘦了5公斤，笑稱要瘦成一張面紙，但還沒找到金馬戰袍；至於電影的票房，夏于喬則表示，已經對數字看淡了。

夏于喬、張詩盈、是元介、曾少宗、吳大維、胡瑋杰今天出席新戲「糟糕！我又吸走別人的念頭了」記者會，而夏于喬下週將參加金馬獎爭奪影后，她表示，戰袍還沒找到，雖然已瘦了5公斤，但還要繼續瘦，「我要又瘦又白像一張面紙。」

夏于喬同時表示，對電影「小雁與吳愛麗」的票房已經看淡，「因為快下檔了！也沒什麼了，現在還進戲院看的，我都是抱著感恩的心。」

夏于喬和張詩盈在新劇「糟糕！我又吸走別人的念頭了」飾演姐妹，姐妹的相處讓夏于喬頗能感同身受，劇中台詞「我為你付出那麼多，你為何這樣對我？」夏于喬表示小時叛逆，媽媽也曾對她說出這樣的話，「演戲就是可以有很多理解。」

曾少宗則飾演母胎單身38年的魯蛇，但他卻擁有奇特的鼻子，能聞見別人內心念頭，還可將「念頭」吹入紅色氣球。拍攝前曾少宗為此苦練吹氣球技巧，甚至練到可以分辨哪些氣球適合用嘴巴吹，讓一顆都吹不起來的夏于喬直呼：「太強了。」

被問到如何排解因為別人念頭帶進來的情緒，曾少宗表示自己會寫「情緒筆記」，忠實記錄但不進行任何評價，而夏于喬自己也是「高敏感族群」，容易受友人情緒影響；遇到時會想大哭一場，或與親近的人傾訴來獲得紓解，也認為先生林書宇是最好的傾聽者。

58歲吳大維老來得女，記者會則分享和4歲女兒的相處，因為年紀相差太大，和女兒出門被誤會是帶孫女，跟年約30歲的老婆出門卻被誤會是帶女兒，讓他哭笑不得。至於有無要生第2胎，吳大維笑稱：「要問老闆娘。」（編輯：龍柏安）1131112