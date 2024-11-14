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「星空」5帥為戲剃頭如和尚 黃河泡進有蛆海水

2024/11/14 20:48
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（中央社記者王心妤台北14日電）影集「星空下的黑潮島嶼」前2集在金馬影展放映，劇中「五虎將」由王識賢率夏騰宏、黃河等分享花絮。5人不只為戲剃成如和尚般的超短平頭，黃河還要泡在有蛆的海水裡。

製作人湯昇榮、羅亦娌、鄭凱駿今天跟導演王傳宗、演員王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏今天出席金馬影展放映，並受訪分享拍攝過程。

5名演員劇中需要剃頭演出，夏騰宏表示，當時是直接拍下剃頭的過程，原本以為跟當兵一樣能剃三分頭，沒想到最後是用不銳利的剪刀剪成幾乎光頭，「我覺得變和尚。」而曹佑寧因為小時候打棒球都要剃平頭，倒是不太排斥剪髮。

全劇背景設定在日治時期，使用日文、中文、英文、客語。王識賢也說了4種語言，並以日文為主，需要跟日文老師討論斷句、語氣、語法等等，拍戲空檔也都拿著小抄不斷背誦。其他演員則會在晚上聚在一起互相考台詞，並要求彼此要背誦幾次才能休息。

演員們除了學習語言，也要學習潛水等，而夏騰宏因為水性不佳，劇中要救起黃河，但導演一喊卡後，馬上角色互換，由擅長游泳的黃河把夏騰宏推出水面。

為了配合劇情，夏騰宏有畫上眼睛被打腫的特殊妝，湯昇榮也預期觀眾看到劇後，每一集都可能流淚；而黃河則是要泡在海水中，還有蛆在其中漂浮，「其實當下因為很不舒服，反而對蛆沒什麼感覺了。」

「星空下的黑潮島嶼」將於明年第1季播出。（編輯：陳政偉）1131114

王識賢
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