黃薇渟演血癌患者先驗血建檔 鼓勵青壯年挽袖助人

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（中央社記者洪素津台北21日電）演員宋偉恩、黃薇渟在大愛劇「血．拾人生」詮釋血癌患者，劇中宋偉恩為角色瘦身約10公斤，黃薇渟則透過有化療的朋友揣摩角色，2人也都完成驗血建檔，並鼓勵青壯年挽袖助人。

戲劇「血．拾人生」講述一群年輕的血癌患者，在善心人士、志工與慈濟骨髓幹細胞中心的努力下，重拾繽紛人生。由宋偉恩飾演「朱頤」的角色為主軸，圍繞這群血癌病友的親情、愛情、友情及自我難題，並看見他們面對生死的勇氣，劇組在拍戲期間幾乎都完成驗血建檔。

宋偉恩、黃薇渟今天出席大愛劇「血．拾人生」宣傳記者會，2人在記者會上鼓勵粉絲以及18到45歲的青壯年挽袖助人。

宋偉恩詮釋血癌患者，劇中為了更貼近化療時的狀態，刻意減重至少10公斤，吃媽媽準備的水煮餐，在花蓮時拍戲就在飯店騎飛輪，自己準備高蛋白代餐，健康地瘦身成功，氣色好要靠化妝演病容。

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黃薇渟為拍好化療的戲，特別去問有化療的朋友揣摩。而提到驗血建檔，黃薇渟分享在捐血建檔前需填寫4個聯絡人，她是獨生女，「我除了父母之外，我填完2個朋友的一瞬間很想哭，原來這些朋友對我那麼重要」。

黃薇渟說，生病的人一定也有這麼愛他們的朋友，如果有機會可以幫助到一個人，也是人生中的一件大事，因為配對成功機率很小，有辦法成為別人生命中的星星，是很棒的事。（編輯：張雅淨）1131121