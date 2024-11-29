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BL劇台男星闖國際 「彈一場完美戀愛」登泰國電視

2024/11/29 22:04
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（中央社記者洪素津台北29日電）演員張豐豪、涂善存演出的BL劇「彈一場完美戀愛」，將於12月1日登上泰國GMMTV的GMM25台，於泰國國內電視播出，並以泰語配音首播，成功為台劇走向國際的文化輸出創下新里程碑。

劇集「彈一場完美戀愛」由新銳導演練建宏執導，講述一段患有舞台恐懼的過氣歌手Neil（涂善存演）與新的音樂搭檔小海（張豐豪飾）相戀，透過音樂創作幫助彼此走出陰霾，重新找回勇氣的暖心故事。

台灣、日本、泰國合製的「彈一場完美戀愛」，集結國際資源帶來全新BL台劇的視野，劇中有泰國當紅男星Jame Kasama Kranjanawattana演出，而他經紀公司更是此劇以泰語版登上「全球BL第一殿堂」之稱泰國GMMTV播出的重要幕後推手。

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如今戲劇「彈一場完美戀愛」將在泰國電視台播出，同時帶動台灣男星張豐豪、涂善存、劉泯廷的人氣，3人成功成為「泰國菜」，泰國經紀公司的CEO更力邀劉泯廷赴泰國發展，看好台灣男星在泰國的發展力。

戲劇「彈一場完美戀愛」也推出全新番外篇實境節目「完美CP戀愛NOW」，把劇中「N海CP」與「瑞卡CP」分組出遊約會幕後完整記錄，片中不只遊歷台灣夜市與老街，還赴泰國拍攝，將精彩的火花延伸到戲外，只為了送給粉絲滿滿的福利。（編輯：陳政偉）1131129

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