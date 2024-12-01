演活疫情下護理師 小薰獲亞洲電視大獎最佳女配角

（中央社記者洪素津台北1日電）演員黃瀞怡（小薰）在大愛劇「打怪任務」飾演在疫情下的護理師，坦言要全副武裝拍戲十分辛苦，也體會到當時醫護人員的艱辛，她以這個角色獲亞洲電視大獎的最佳女配角獎。

小薰以此角代表台灣與新加坡、印尼、香港、中國、泰國一起角逐亞洲電視大獎最佳女配角獎，對於能夠脫穎而出，她透過新聞稿表示：「很謝謝亞洲電視大獎的評審看到我的演出，給我這樣的殊榮！在往後演戲的這條路，我會繼續堅持下去，謝謝大家對我的喜歡！」。

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大愛劇「打怪任務」描述疫情下醫療人員的身心狀態，深刻描述醫治患者當下內心衝擊的短影集。小薰深刻體會到醫護人員的艱辛，「我們當演員全副武裝去拍戲都很困難，而且很容易頭痛、缺氧，更何況是碰到那些緊急臨時的狀況，可能整個人都是頭昏腦脹的狀態，卻又要很精準地替病人換藥、打針等等醫療救護行為。」

近期小薰歷經寵物離開，在臉書上貼文「生命啊～關關難過 關關過。」抒發難過的心情，如同家人般的寵物走了，猶如人生走入低谷，還好信仰給了她很大的力量。她感謝寵物陪他們度過的這些年，很快樂也很幸福。（編輯：管中維）1131201