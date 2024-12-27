薛仕凌拍戲跟狗仔實習 驚見藝人車牌祕錄

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（中央社記者洪素津台北27日電）演員薛仕凌在戲劇「死了一個娛樂女記者之後」詮釋狗仔攝影記者，他跟著真實狗仔實習，前輩設樁腳讓他練習跟車，車上有一本全台藝人車牌號碼和地址的傳家寶，讓他相當驚奇。

薛仕凌、林予晞和王渝萱今天出席公視新戲「死了一個娛樂女記者之後」記者會，薛仕凌為飾演狗仔攝影記者跟著狗仔前輩實習，狗仔前輩帶著他熟悉台北市各地地下停車場的出入口，薛仕凌看傻眼：「蹲點和守人真的很辛苦，也不能玩手機。」

薛仕凌分享攝影記者在車上的配置，他指出，狗仔標準的車上會有3人，一個拍影像、一個拍平面照片，另一個負責開車。薛仕凌感嘆，當狗仔工作時間長，為了避免衝突及追趕，還得要低調行事。

至於怕不怕被狗仔偷拍，薛仕凌表示，私生活無聊，沒什麼好被跟拍，也理解大家都是出來工作，不會太介意跟拍，但他懊悔實習時沒有跟狗仔們套交情。一旁監製董成瑜開玩笑跟他說：「週刊保證會選最帥照片！」

林予晞和王渝萱在劇中則是娛樂線文字記者，林予晞開拍前和狗仔記者見面，對方立刻把她老家地址背出來，讓她目瞪口呆。

林予晞和王渝萱也實際參與週刊娛樂組的「報題會議」，記者若給出不符合預期的素材，會被主管當眾羞辱，像是酸「提這個有人看嗎」、「這節目已經沒人看，還報這題」，讓林予晞體悟很深，了解新聞標題為何總要誇張，因為這樣才能吸引讀者。

有趣的是，林予晞在全劇殺青後激起求知慾，考上社會學系碩士在職專班，想透過社會學反饋在角色上。

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王渝萱回憶起殺青戲拍攝墜樓身亡時，剛好寒流來襲，躺在柏油路上黏稠的血漿裡，但還是累到睡著，劇組工作人員怕她冷還幫她蓋白布，讓她殺青那天留下深刻印象。

「死了一個娛樂女記者之後」將於2025年2月8日起每週六晚上9時在公視播出，晚上10時在中華電信MOD、Hami Video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，2月9日起每週日晚上9時在八大戲劇台播出。（編輯：管中維）1131227