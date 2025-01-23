挑戰尺度呈現台版N號房 林予晞新劇火辣追真相

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（中央社記者洪素津台北23日電）戲劇「死了一個娛樂女記者之後」以週刊娛樂記者遇害為主題，挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不為人知潛規則，場景呈現「台版N號房」，女主角林予晞欲追真相豔麗變裝火辣入戲。

戲劇「死了一個娛樂女記者之後」反映現實社會，挑戰台劇的尺度上限，劇中更涉及娛樂圈性醜聞、政商勾結與土地開發等當代寫實議題。

為重現頂級招待所，劇組耗時1個多月搭建出大型場景，從華麗鏡面大廳到主題式包廂，完整呈現出酒池肉林感的「台版N號房」，而劇中為蒐證變裝潛入的林予晞和薛仕凌，紛紛驚豔場景逼真程度：「一走進去馬上入戲！」

薛仕凌透過新聞稿表示，對招待所場景印象深刻，直呼：「超驚豔！一走進場景就很有感覺！」

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為臥底混入招待所的林予晞，不但妝容火辣豔麗，更是小露酥胸、著貼身桃色洋裝清涼上陣，還有被客人捏屁股調戲的橋段，全新體驗讓林予晞笑說：「特地設計這樣的情節，希望可以讓觀眾感受角色進退兩難的困境，拍攝時必須來回重演非常多次，無論是摸人還是被摸都非常不容易。」

製作團隊也深度訪問多名社會線記者和相關人士，同時請益金融、法務界人士，進而設定出代表政治、商業、娛樂媒體業的角色人物背景、權力位階等的完整犯罪結構互利模式。製作人陳昱俐表示：「台灣影視文化需要長期孵育、集結眾人的努力，才有機會站上國際舞台，走得更長更遠。」（編輯：陳政偉）1140123