聯手國際AXN頻道 何潤東導台劇推向海外180國家【專訪】

（中央社記者洪素津台北24日電）何潤東執導台劇「不如海邊吹吹風」積極打入海外市場，和AXN頻道合作，將台灣戲劇推廣至全球180個國家，頻道方表示，挑戰播出台劇是和台灣親近最快的方式，也盼培養更多台灣觀眾。

台劇「不如海邊吹吹風」故事源自韓國CJ ENM的原創IP「頂級巨星柳白」，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。AXN頻道在台灣深耕20多年，近年來致力創新，更讓頻道首度播出台灣戲劇，和戲劇「不如海邊吹吹風」合作，盼將台灣戲劇推廣至海外，頻道也希望吸引年輕人和增添收視率。

KC Global Media副總裁暨大中華區總經理吳曉蘭近日接受中央社專訪表示，這次讓旗下AXN頻道首度播出台灣戲劇，是想讓頻道創新，進而吸引更多不同年齡的觀眾，「選擇台劇是我們能夠跟台灣更親近的一個最快的方式，以『吹吹風』來說，播出至今，我們有把它成功的推向東南亞，國際上大概有180多個國家，我們就是希望台灣這個成功的案例，也能夠讓新加坡的電視頻道未來可以播台劇。」

AXN頻道和台劇「不如海邊吹吹風」合作，結合海外的串流平台，將台灣的戲劇推廣至國際，吳曉蘭透露這次選中拍攝金門風光的療癒劇，最主要是劇情和風景相當輕鬆且舒服，更有國際演員的加持。

台劇「不如海邊吹吹風」除了主演除陳柏霖與郭雪芙外，還有新加坡演員范文芳、洪慧芳，還有香港演員蔡思韵，也有在中國拍戲的林柏叡。吳曉蘭說：「這樣我們有台灣的觀眾，也有新加坡、香港的觀眾，這樣的組合在我們的頻道是合適、多元的，我們將來要推廣到國際去銷售的時候會比較容易。」

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吳曉蘭這次播出台劇效果出奇地好，她表示未來投資台劇不會設限，「當初選擇的時候並沒有在題材上有特別的focus跟限制，當然最主要是看這故事的內容」，未來不管是買跟播劇或是投資原創戲劇，AXN頻道都很願意去做嘗試，把台灣戲劇外銷海外，讓台劇和頻道達到雙贏局面。

台劇「不如海邊吹吹風」本週將於六、日晚上9時在中華電信Hami Video全網獨家獻映，MOD以及AXN（67台）各播2集。（編輯：陳政偉）1140124