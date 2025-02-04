零日攻擊描述台海戰爭 鄭心媚：最重要是守護民主自由

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（中央社記者洪素津台北4日電）戲劇「零日攻擊」描述台海戰爭危機，桌遊「2045」則以台海情勢為靈感的桌遊，「零日攻擊」製作人鄭心媚表示想傳達最重要的事就是如何守護台灣民主自由，「2045」製作人張少濂也表示創作自由的重要性。

「零日攻擊」是首部以台海戰爭為題材的台灣影集，講述在戰爭下社會各階層的人生百態，演員卡司包含日籍演員高橋一生、連俞涵一同參與演出。該劇將於5月後製完畢，上檔平台還在洽談；桌遊「2045」則以台海情勢為靈感的遊戲，玩家可以自行選擇立場，是要台獨派還是投共者，由玩家自行決定遊戲走向。

「零日攻擊」製作人鄭心媚和「2045」製作人張少濂今天共同舉辦 「地緣衝突題材文創化：『零日攻擊』 ×『 2045』」座談，深入探討兩部作品同皆以台海情勢為靈感的創作動機以及開發心路歷程。

鄭心媚暢談製作戲劇的過程還有遇到的困境，她坦言剛開始有不少參與的工作人員都不願意具名，因議題敏感，怕會影響後續工作，但卻在參與的過程中改變心意，讓她相當感動。

座談中，鄭心媚提到該劇不是以戰爭片為出發點，而是要探討人性，況且現在不是真的實體戰爭，而是思想滲透，「台灣是認同多元的國家，當面對到戰爭，台灣人民會怎麼做？面對戰爭要守護的是什麼？我想就是守護民主自由這件事」，鄭心媚認為現在的生活方式是不容被改變，因為這是我們生活的地方，守護台灣民主有其必要。

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張少濂也認同此看法，桌遊以台灣視角為出發點，「守護自由民主很重要，最重要就是創造自由，我們可以自在的創作，縱使這個遊戲不可能被所有國家或是民意所支持，但我可以自由自在完成我想要做的事情」。

張少濂更分享台灣遊戲現況，「中國市場大，但擠壓原創，台灣遊戲的原創我們是很有信心，在創作自由的情況下，我們台灣真的領先其他國家10年」。（編輯：李亨山）1140204