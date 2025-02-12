首部禮儀師BL劇 毛祁生好身材靠籃球教練媽督促

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（中央社記者洪素津台北12日電）BL劇「獨佔接班人」以禮儀師為主題，「珍惜當下，好好告別」為核心概念貫穿全劇。主演毛祁生、張家陞在劇中有不少親密戲，大露健身有成的身材，毛祁生分享好身材的養成全靠籃球教練媽媽的督促。

BL劇「獨佔接班人」劇情除有愛情粉紅泡泡，也有不斷面對生命、夢想與愛情之間的成長習題。主演毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶、鄭吏佑出席宣傳記者會，其中毛祁生、張家陞和徐瑋澤、朴靖恆各飾演一對ＣＰ，毛祁生分享在劇中和張家陞有不少親密戲，2人戲裡和戲外都坦承相見。

毛祁生、張家陞也在劇中大露好身材，毛祁生表示媽媽是籃球教練，平時就會督促他健身，毛祁生也為了配合劇情在短時間內從77公斤降到69公斤，張家陞說：「有一次我們跑宣傳，要早上6時就起床，結果他半夜約我去健身，我們就這樣運動了2個小時」。

另外，毛祁生飾演禮儀師，在劇中幫大體按摩，他說：「每個環節都很重要，順序一定要從頭一路往下到腳，畫圈的時候一定要往自己的方向。」透過演繹戲劇的過程，學習到禮儀相關知識，也重新以另一個角度認識「好好道別」的定義。

「時尚DJ」孫麥傑則首度接演BL劇，飾演張家陞的好友，心裡對張家陞有曖昧的情愫，因此和毛祁生在劇中一開始就不對盤，孫麥傑說：「我飾演的角色是想愛卻一直說不出口的火爆暖男，對他愛的人會不顧一切的付出，替對方著想，有時候有點衝動。」戲外孫麥傑則和蔡瑞雪分手，日前專注於滑雪來忘卻情傷。

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徐瑋澤飾演婚禮顧問，和朴靖恆雙向暗戀多年，徐瑋澤坦言戲裡戲外，朴靖恆都很主動，就像小太陽一樣闖入他世界裡面，戲外2人也經常通電話鼓勵對方。

BL劇「獨佔接班人」在愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala 等多個國際平台將同步首播。（編輯：方沛清）1140212