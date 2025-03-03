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首頁 / 娛樂

柯淑勤女兒杜蕾驚喜演出 盼鼓勵受害者勇敢發聲

2025/3/3 18:04
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（中央社記者洪素津台北3日電）演員柯淑勤在戲劇「死了一個娛樂女記者之後」飾王牌經紀人，演技精湛受矚目，而她女兒杜蕾客串飾演遭到侵犯的受害者，杜蕾表示跟媽媽在同一劇組不會緊張，盼這次演出鼓勵受害者勇敢發聲。

懸疑犯罪影集「死了一個娛樂女記者之後」，挑戰台劇史上最大尺度，赤裸揭穿演藝圈的潛規則，林予晞與薛仕凌的角色共同揭露出娛樂圈的性醜聞，宛若現實社會的劇情般，劇中許多遭受性侵的受害者在最後一集中選擇發聲。

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杜蕾在劇中飾演其中一名受害者，而她媽媽柯淑勤同在本劇飾演王牌經紀人，杜蕾透過劇組表示看見媽媽柯淑勤來片場探班不會緊張，面對劇中受害者角色，她表示希望能透過這樣的演出，鼓舞其他有類似遭遇的受害者勇敢發聲。

馬力歐做為此劇最後曝光的特別演出者，他飾演有特殊性癖好的檢察官，和林予晞有一場令人屏息的對手戲。向來演什麼像什麼的馬力歐，第一日上戲時就說：「我這次就是要演好一個色胚！」他在試戲時和導演、林予晞共同討論兩人要如何互動、利用房間中各種道具情趣用品，對於這個角色的思考模式、動作邏輯他都一一分析，讓林予晞不禁稱讚：「是滿分的變態！」（編輯：李亨山）1140303

林予晞
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