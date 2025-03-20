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「黑潮島嶼」述白色恐怖 綠島受難者機智翻轉生命

2025/3/20 18:39（3/20 20:01 更新）
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客家電視台新劇「星空下的黑潮島嶼」描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，劇中主要演員20日出席首映會暢談拍戲甘苦。（客台提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月20日
客家電視台新劇「星空下的黑潮島嶼」描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，劇中主要演員20日出席首映會暢談拍戲甘苦。（客台提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）客家電視台新劇「星空下的黑潮島嶼」描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，看吳念軒、曹佑寧、王識賢等飾演的犯人們如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命。

演員吳念軒、曹佑寧、王識賢、黃少祺等人主演客台「星空下的黑潮島嶼」，今天劇中主要演員出席首映會暢談拍戲甘苦，其中黃少祺演出軍官，需要改變口音，要講出流利的「北京普通話」；黃少祺坦言為了口音下了不少苦功，連去便利商店買東西也都講「北京普通話」，落實在生活上，兒子也笑稱，「爸爸你講話怎麼變了。」

吳念軒則在劇中飾演年輕的農夫，還特地為戲去考了丙級證照，他分享自己的拿手菜有三杯雞、炒飯等，但在這之前，吳念軒其實不諳料理，有一次還差點把租屋處的廚房給燒了，沒想到最後是因為拍戲練就一身廚藝。

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夏騰宏則分享他在劇中他需要落海，因此在開拍前特地密集上課，包括潛水、歷史、語言課程，感嘆：「好險有撐下去」。

而王識賢劇中又要講日文又要講客語，他分享自己有一本小冊子當成葵花寶典，裡面有自己才看得懂的羅馬拼音，「就跟我在學唱歌一樣，我只在乎態度跟語調。」他笑說，看大家都在講客語，「我自己愛現，就隨興地加了客語台詞。」（編輯：陳政偉）1140320

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