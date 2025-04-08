曹佑寧演囚犯有感 流放孤島帶自照盼記住自己模樣

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（中央社記者洪素津台北8日電）演員王識賢和夏騰宏、吳念軒、曹佑寧、黃河在戲劇「星空下的黑潮島嶼」被送往綠島當囚犯，問被流放到孤島會帶誰的照片，曹佑寧選擇「自己」，只盼能記得自己的模樣。

客家電視劇集「星空下的黑潮島嶼」講述白色恐怖時期一群被送去綠島的「新生」，如何用自己的能力讓生命有不一樣的意義。

劇中王識賢、夏騰宏、吳念軒、曹佑寧、黃河都被抓到綠島入獄，曹佑寧透過劇組分享，如果被流放到孤島會帶上自己的照片，「因為你到了荒島，會忘記自己的樣子，你要時時刻刻記得自己的樣子。」

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最後5人也開心推薦「星空下的黑潮島嶼」，夏騰宏表示：「只有實際接近黑暗，才可以珍惜光明的美好。」黃河則認為：「不管身份地位、時空背景，我們都要相信人性本善。」

他並強調，「星空下的黑潮島嶼」包含醫療、親情、友情和愛情，「我相信每個人可以找到投射的觀點和感受，每個人都會更愛現在的生活、更想了解身邊的人、更珍惜現在擁有的一切。」（編輯：龍柏安）1140408