貓咪演員太搶戲 陸弈靜、鄭有傑同台靠貓當朋友

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（中央社記者王寶兒台北12日電）公視學生劇展將播出短片「寂寞貓蛋糕」，由演員陸弈靜與鄭有傑主演，2人拍攝中除意外被貓演員「搶戲」，也考驗臨場反應，即興出演的貓咪在劇中也串連起2人飾演角色的友誼。

「寂寞貓蛋糕」入選第20屆大阪亞洲影展，由新銳導演楊羚自編自導，以罹患帕金森氏症的退休教授與看似失職的社區管理員為主角。

楊羚今天透過公視表示，人如貓咪，有時也需保有獨處時刻，希望新作讓觀眾展開關於獨處、接受現狀、以及在生活中尋找微小樂趣的對話。

陸弈靜劇中飾演研究書法的中文系退休教授劉惠，為貼近角色，開拍前她特別買毛筆、練習書法，笑說要感覺出有寫書法的態勢。她也說，在與鄭有傑飾演的管理員王國文之間，是透過「貓」這個元素連結2個複雜又內斂的角色，笑稱「這次合作像是寂寞遇到孤單」。

提及拍攝期間與貓演員互動，陸弈靜回憶，有場她正在寫書法的戲，貓咪竟自然地橫越桌面，不僅踩到硯台，還跨過她寫的書法。楊羚原本預計使用特寫鏡頭來呈現的畫面，也因為貓演員自然演出而得以完整捕捉，陸弈靜直呼：「貓演員超級親人，喜歡！」

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鄭有傑在劇中前往廢棄空間並找到貓咪，當時貓演員一度想躲起來，讓鄭有傑即興發揮許多台詞。而為讓多隻貓咪自在活動，劇組也請來動物指導，將貓咪提前帶到現場讓牠們熟悉環境。楊羚說，現場還放些貓咪習慣使用的物品，營造家一般的氛圍。

「寂寞貓蛋糕」將於13日晚上10時於公視頻道首播，並上架公視+平台。（編輯：龍柏安）1140412