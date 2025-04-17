加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普
首頁 / 娛樂
串流片單
新聞專題
串流片單1/298
首頁 / 娛樂

「忘了我記得」謝盈萱霍建華組CP 跌撞出生命領悟

2025/4/17 12:56（4/17 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員謝盈萱（右）在新劇「忘了我記得」和演員霍建華（左）飾演夫妻，兩人相遇如偶像劇般浪漫。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月17日
演員謝盈萱（右）在新劇「忘了我記得」和演員霍建華（左）飾演夫妻，兩人相遇如偶像劇般浪漫。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北17日電）影集「忘了我記得」由多重身分的劉若英擔任編導，劇中卡司除有秦漢外，還有謝盈萱和霍建華共譜一段情，只是這段情最後沒有通往幸福結局，謝盈萱跌撞中領悟出自己的生命智慧。

影集「忘了我記得」引領觀眾感受關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

劇組今天透過新聞稿表示，卡司有金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合，打造全新都會療癒情感家庭劇。

霍建華飾演家境優渥、事業有成的律師，謝盈萱則是努力生存的脫口秀演員，2人明明相愛卻因未來規劃不同及人生價值觀的差異，最終分開，偶像劇般的邂逅，卻沒有通往幸福的結局。

google news透過 Google News追蹤中央社

而謝盈萱的好閨密劉品言、周采詩，雖然各自忙碌於自己的生活，也都有各自須面對的人生課題，但無論發生什麼事，始終相挺，就像現實中那些又愛又恨的摯友。

「忘了我記得」不僅描繪親情，也細膩呈現了愛情與友情在人生旅途中的重要陪伴，即便人生苦澀，生命中總有些溫暖的人事物，照亮前方的路，就像謝盈萱飾演的女主角，在友情、愛情與親情中跌跌撞撞，最終領悟出屬於自己的生命智慧，帶領觀眾尋找生活中的療癒。該作將在5月23日於Netflix播出。（編輯：陳政偉）1140417

#Netflix
#劉品言
#劉若英
#金鐘
#秦漢
#霍建華
#謝盈萱
#周采詩
演員謝盈萱（左）在新劇「忘了我記得」和演員霍建華（右）譜戀情，2人明明相愛卻因未來規劃不同及人生價值觀的差異，最終分開。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月17日
演員謝盈萱（左）在新劇「忘了我記得」和演員霍建華（右）譜戀情，2人明明相愛卻因未來規劃不同及人生價值觀的差異，最終分開。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月17日
謝盈萱
秦漢新戲父愛爆棚 謝盈萱噴淚告白「我幫你記得」秦漢睽違多年再演台劇 與謝盈萱共譜父女情
串流片單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
Netflix英劇「混沌少年時」熱播 探討青少年厭女犯罪
66
更多編輯台推薦新聞：