「忘了我記得」謝盈萱霍建華組CP 跌撞出生命領悟

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（中央社記者洪素津台北17日電）影集「忘了我記得」由多重身分的劉若英擔任編導，劇中卡司除有秦漢外，還有謝盈萱和霍建華共譜一段情，只是這段情最後沒有通往幸福結局，謝盈萱跌撞中領悟出自己的生命智慧。

影集「忘了我記得」引領觀眾感受關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

劇組今天透過新聞稿表示，卡司有金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合，打造全新都會療癒情感家庭劇。

霍建華飾演家境優渥、事業有成的律師，謝盈萱則是努力生存的脫口秀演員，2人明明相愛卻因未來規劃不同及人生價值觀的差異，最終分開，偶像劇般的邂逅，卻沒有通往幸福的結局。

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而謝盈萱的好閨密劉品言、周采詩，雖然各自忙碌於自己的生活，也都有各自須面對的人生課題，但無論發生什麼事，始終相挺，就像現實中那些又愛又恨的摯友。

「忘了我記得」不僅描繪親情，也細膩呈現了愛情與友情在人生旅途中的重要陪伴，即便人生苦澀，生命中總有些溫暖的人事物，照亮前方的路，就像謝盈萱飾演的女主角，在友情、愛情與親情中跌跌撞撞，最終領悟出屬於自己的生命智慧，帶領觀眾尋找生活中的療癒。該作將在5月23日於Netflix播出。（編輯：陳政偉）1140417