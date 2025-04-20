修杰楷為戲長駐新加坡 研究黑果娘惹菜
2025/4/20 13:10（4/20 13:36 更新）
（中央社記者葉冠吟台北20日電）演員修杰楷為電視劇「小娘惹之翡翠山」長駐新加坡3、4個月，愛上當地菜色，狂嗑海南雞飯、胡椒蟹，還接觸到娘惹飲食文化裡的特殊食材「黑果」，拓展對烹飪見解。
「小娘惹之翡翠山」劇中角色為宴請家中貴客，烹煮了傳統娘惹菜「黑果悶雞」、「黑果炒飯」。修杰楷透過劇組分享，他對黑果印象深刻，還研究怎麼烹飪，「要把果肉挖出來燉肉，有些人可能不太能接受味道，但我滿喜歡的，因為只有在新馬吃得到」。
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修杰楷回憶，為了拍攝長時間待在新加坡，沒拍戲時就跟著當地演員到處邊吃、邊分析食材，「我去餐廳吃飯時，會去思考那道菜是怎麼做出來的，然後回去自己試著做做看」。
修杰楷透露，剛到新加坡時，常待在房間當宅男叫外送，後來才慢慢變外食族，「天天吃外送很難適應，如果餐食要10元，有時候外送運費也要花到快10元，滿吃不消的。」此劇將於今晚10時至12時在TVBS 42台播出。（編輯：張雅淨）1140420
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