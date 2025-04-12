簡嫚書新戲扛精品咖啡師頭銜 對罵奧客印象深刻

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（中央社記者洪素津台北12日電）演員簡嫚書在戲劇「歡迎光臨 二代咖啡」飾精品咖啡師，除要精通各種沖煮咖啡的手法，對於複雜的咖啡品名、豆子產地與莊園資訊都得信手拈來，而讓她最深刻的劇情是和奧客對罵的戲。

簡嫚書戲劇「歡迎光臨 二代咖啡」，她笑稱飾演自信爆棚的精品咖啡師滿過癮的，且有一場和奧客對罵的戲讓她印象最深刻，「角色真的不能接受自己完美的咖啡被添加額外多餘的糖，因為糖包而徹底被擊潰的角色，心在淌血啊。」

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簡嫚書透過劇組分享，有段時間很著迷去不同咖啡廳喝咖啡、搜集自己的愛店地圖，「喜歡看著咖啡師專注沖煮的樣子，這個過程特別療癒。準備角色時有把過去累積的各種關於咖啡師帥氣的印象融合一下，放在角色身上詮釋出來。」被問到有沒有喝過劇中對手鳳小岳及林哲熹煮的咖啡，她妙答：「畢竟我是最厲害的精品咖啡師，才不喝他們煮的呢！」

「歡迎光臨 二代咖啡」每週日晚間8時東森戲劇台首播，當晚10時台灣大哥大MyVideo、中華電信MOD、Hami Video、緯來綜合台YouTube同步上架，同晚11時LINE TV上架；每週五晚間8時緯來綜合台播出。全劇共13集，各平台每週播出更新2集。（編輯：李亨山）1140412