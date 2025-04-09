加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

曹佑寧「黑潮島嶼」渴望自由 吃薑絲炒大腸爆哭

2025/4/9 21:16（4/9 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員段鈞豪（左起）與夏騰宏、曹佑寧9日出席影集「星空下的黑潮島嶼」宣傳記者會，3人齊聚分享拍攝點滴。（客家電視台提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
演員段鈞豪（左起）與夏騰宏、曹佑寧9日出席影集「星空下的黑潮島嶼」宣傳記者會，3人齊聚分享拍攝點滴。（客家電視台提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北9日電）演員曹佑寧在新戲「星空下的黑潮島嶼」飾遭流放綠島囚犯，劇中一場「薑絲炒大腸」的戲讓他湧思念家人情緒爆哭，他認為這場戲把對自由的渴望表露無遺，就像一場自我反省旅程。

曹佑寧在劇中飾演一個內斂攝影師，與由夏騰宏飾演、熱血奔放的醫師形成強烈對比，2人與飾演軍官的段鈞豪在戲中有多場精彩對手戲，今天3人也出席宣傳記者會分享拍攝點滴。

談及最印象深刻的場景，曹佑寧提到一場「薑絲炒大腸」的戲，「那是在一個陌生又孤單的地方拍攝，思念家人的情緒及對自由的渴望，透過這場戲表露無遺，也讓我感受到人性中的溫暖，像是一場自我反省的旅程。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

夏騰宏則回憶與曹佑寧初次合作的感受，「原本對佑寧的印象還停留在棒球場上的陽剛形象，沒想到他詮釋角色時展現出的氣質很安靜。」

飾演軍官的段鈞豪，則回憶在墾丁拍攝開場「新生登島」戲時，強風拍打臉龐，加上場景設計，瞬間感受到當時歷史氛圍，「大家圍著炭爐取暖，那種團結與情感連結，至今難忘」。（編輯：陳仁華）1140409

#綠島
#夏騰宏
#曹佑寧
#段鈞豪
曹佑寧
曹佑寧演囚犯有感 流放孤島帶自照盼記住自己模樣告五人新歌大玩吸血鬼戀曲 雲安演技獲讚想主演MV
夏騰宏
「黑潮島嶼」手術戲逼真 黃河拍6小時血漿噴滿臉越南影帝來台拍戲「被欺負」稱張鈞𡩋是壞朋友
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：