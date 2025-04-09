曹佑寧「黑潮島嶼」渴望自由 吃薑絲炒大腸爆哭

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（中央社記者洪素津台北9日電）演員曹佑寧在新戲「星空下的黑潮島嶼」飾遭流放綠島囚犯，劇中一場「薑絲炒大腸」的戲讓他湧思念家人情緒爆哭，他認為這場戲把對自由的渴望表露無遺，就像一場自我反省旅程。

曹佑寧在劇中飾演一個內斂攝影師，與由夏騰宏飾演、熱血奔放的醫師形成強烈對比，2人與飾演軍官的段鈞豪在戲中有多場精彩對手戲，今天3人也出席宣傳記者會分享拍攝點滴。

談及最印象深刻的場景，曹佑寧提到一場「薑絲炒大腸」的戲，「那是在一個陌生又孤單的地方拍攝，思念家人的情緒及對自由的渴望，透過這場戲表露無遺，也讓我感受到人性中的溫暖，像是一場自我反省的旅程。」

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夏騰宏則回憶與曹佑寧初次合作的感受，「原本對佑寧的印象還停留在棒球場上的陽剛形象，沒想到他詮釋角色時展現出的氣質很安靜。」

飾演軍官的段鈞豪，則回憶在墾丁拍攝開場「新生登島」戲時，強風拍打臉龐，加上場景設計，瞬間感受到當時歷史氛圍，「大家圍著炭爐取暖，那種團結與情感連結，至今難忘」。（編輯：陳仁華）1140409