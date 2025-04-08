秦漢新戲父愛爆棚 謝盈萱噴淚告白「我幫你記得」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北8日電）演員謝盈萱和秦漢在新戲演出父女，深刻詮釋感人的父女情，劇中秦漢一句「爸爸會養妳的」讓全劇淚點飆升，謝盈萱看著逐漸老去的父親則落淚告白：「你忘記沒關係，我幫你記得。」

謝盈萱和秦漢在影集「忘了我記得」中演出父女，今天劇組公開前導預告，秦漢飾演的父親是一名言行超脫常理、充滿奇想的老爸，劇中他用溫柔口吻勸慰女兒：「累了就早點回家嘛，如果真的不行，爸爸會養妳的。」字字句句充滿父愛。

預告中也暗示飾演父親的秦漢終將有無力的一天，謝盈萱哭著向父親告白：「你忘記沒關係，我幫你記得。」

首度和秦漢合作就飾演父女，謝盈萱透過新聞稿直呼秦漢很親和，但首次見面時自己很拘謹、不知道要聊什麼，和秦漢熟了之後才知道他的嗜好很多。

秦漢也對謝盈萱印象極佳，分享有次拍一場謝盈萱追逐搬家貨車跑整條街的戲，拍攝超過20次，「我在旁邊都看得心痛怕她吃不消，事後問她累不累，她淡淡一笑說：『不累！』這樣的演戲態度難怪許多導演都要找她拍戲。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於這次飾演不按牌理出牌的老爸，秦漢表示，角色和他本人很不一樣，自己其實一直很排斥演老人、病人，「我本人根本沒太去想年齡的數字問題，只要保持健康才是最重要的。」他也提到，自己感興趣的事太多了，所以盡可能快樂知足地生活。

影集「忘了我記得」將在5月23日上線，於Netflix全球獨家播出。（編輯：張雅淨）1140408