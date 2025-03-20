秦漢睽違多年再演台劇 與謝盈萱共譜父女情

（中央社記者洪素津台北20日電）藝人劉若英擔任戲劇「忘了我記得」編導，找來謝盈萱、秦漢一起飆戲，這是秦漢睽違多年再演台劇，他表示因為疫情才終止拍戲，但這次跟劉若英合作很開心，還爆料她煮的大滷麵很好吃。

華語影集「忘了我記得」由身兼導演、演員、歌手、作家的劉若英擔任編導，攜手金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及繼「華燈初上」後再出演台灣影集的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等演員，打造全新都會療癒情感家庭劇，引領觀眾一起感受關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

劇中秦漢和謝盈萱攜手演父女，睽違多年回歸台劇螢光幕的秦漢透過新聞稿坦言，自己其實一直都持續有在拍戲，是因為遇到疫情才被迫停止，「那年我72歲，年輕時算過一次命，說我拍戲到72歲就結束了，我心想還真準，剛好發生了這麼個世界級的大事件，這回也是我這麼多年後第一次回台灣拍戲，和許多年輕有活力、努力工作的年輕人一起工作，感覺挺好，也很愉快，非常謝謝他們的照顧。」

聊到和劉若英的合作，秦漢表示：「劉導演是很優秀的演員，雖無深交但也算舊識，加上張艾嘉也算是我們的共同好友，所以當劉導演很誠懇的邀請我演父親的角色，事實上我沒看劇本就答應了，能和認真的導演合作一下，當然很好！」更分享劉若英話雖不多，但誠懇實在：「當導演是很辛苦的工作，有天她居然煮了好幾鍋大滷麵給全劇組吃，而且大滷麵真的好吃」。

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謝盈萱在劇中是一名脫口秀演員兼職便利商店店員，和秦漢有多場精彩對手戲的她表示：「秦漢大哥很專業，很會帶戲，也是很容易讓人入戲的前輩，跟著他對戲，常常講著講著就哭了，他真的有能力讓演員相信在現場他就是一個父親。」

「忘了我記得」將在5月23日於Netflix全球播出。（編輯：李亨山）1140320