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林予晞新劇探討社會道德底線 揭露權勢交織黑幕

2025/2/28 19:01
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（中央社記者洪素津台北28日電）演員林予晞在新劇「死了一個娛樂女記者之後」潛入權勢交織的招待所，意外發現竟以公益之名競標女性，挑戰社會道德底線，她也表示劇集的主角們都展現出強烈生命力。

台灣首部以週刊娛樂記者為主題的懸疑犯罪影集「死了一個娛樂女記者之後」，不斷挑戰台劇史上最大尺度，赤裸地揭穿演藝圈的潛規則。

劇中林予晞為取得證據化身派對女郎，和薛仕凌一起深入權勢交織的招待所，試圖搜集關鍵犯罪證據，而這個隱藏在華麗光鮮背後的場所，實則充滿權力與慾望的角力，甚至以「公益」之名競標女性，挑戰社會道德底線。

林予晞透過劇組表示，角色是一個沒有什麼情緒、反應很冷靜的人，對她來說是一大挑戰，因為她是個反應很快、情感豐富的人。「我反而很感謝這個角色，讓我嘗試不同的表演方式。」

該劇不僅是懸疑犯罪影集，更深刻描繪女性在逆境中的奮戰。林予晞談及：「這是一個女性串聯的故事，最吸引我的地方，就是她們如何攜手面對困境與壓迫。」

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她並認為，劇中每個女性角色都層次鮮明，超越刻板標籤，在衝突與抉擇中不斷成長，展現出強烈的生命力。

「死了一個娛樂女記者之後」本週精彩大結局，全劇共8集，每週六晚間9時在公視播出，晚間10時於Netflix、中華電信MOD、Hami Video、CATCHPLAY+等平台上架。（編輯：龍柏安）1140228

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