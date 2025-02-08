「火車來去」掀70年代懷舊情懷 安心亞化身女打仔

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（中央社記者洪素津台北8日電）戲劇「火車來去」讓觀眾掉入70年代的懷舊情懷，劇中安心亞在火車站賣便當，同時更化身「台版女打仔」有不少動作戲，拍攝該劇也讓她回想起童年，玩躲貓貓偷去洗澡沒人發現。

安心亞在劇中詮釋在火車站賣便當的純樸女性，和許孟哲、鍾承翰有著虐心難解的愛情習題。

劇中安心亞對許孟哲總是沒來由的發怒，也吸引大票網友替許孟哲抱屈，許孟哲透過新聞稿分享：「角色魅力就在於他單純還有貼心，就算很愛一個人也不會給人壓力，但感覺這樣個性的人，在現實生活中很容易被當成工具人。」一番話也令人好奇接下來3人間劇中互動及情感發展。

安心亞在劇中除了賣便當也學習武術，讓她有「台版女打仔」之稱，懷舊的劇情更讓她想起舊時童年回憶，劇組間掀起童年回憶殺。

安心亞和許孟哲、鍾承翰在劇中一起爬樹屋、樹林間玩泰山遊戲，她分享「小時候大家一起玩的記憶大概就是躲貓貓了，我常常直接偷跑去洗澡，玩伴也沒發現我不見了。」

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鍾承翰也表示，小時候很常跟朋友去「柑仔店」，裡面會有抽抽樂跟戳戳樂，也會去打彈珠。其中最令他印象深刻的則是跟朋友一起放鞭炮，他笑透露「臭男生都喜歡玩沖天炮、水鴛鴦等，而且有些炮還會放進罐子裡，放出很大聲響，或是嚇女生，小時候最愛這樣玩！」

「火車來去」每週日晚間8時在公視台語台、10時於華視主頻播出全新2集，11時於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。（編輯：孫承武）1140208