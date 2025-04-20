黃少祺新戲演軍官練口音 詮釋表面冷靜內心波濤

（中央社記者洪素津台北20日電）演員黃少祺在戲劇「星空下的黑潮島嶼」飾演軍官，他為角色花了大量時間練習口音及語調。提及角色特性，他表示，要把表面冷靜與內心波濤演得恰到好處，是很深刻的表演歷練。

「星空下的黑潮島嶼」聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。本週劇情來到黃少祺飾演的角色似乎將揭開塵封已久的過往祕密。

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黃少祺透過新聞稿分享，他花了大量時間練習口音及語調，「幾乎每天練到20小時以上」。他也提到角色詮釋上的挑戰，「角色是個內心深沉的人，雖然身處高位，內心卻充滿擔憂，但不能表露情緒。在部隊裡，不能慌亂，要把那份表面冷靜與內心波濤演得恰到好處，這對我來說，是一次深刻的表演歷練。」

黃少祺表示：「那個時代沒有選擇，只有生與死。我若是趙主任，可能也會為了生存而做出那些選擇。人終究是有私心的，這是歷史的殘酷與無奈。」（編輯：管中維）1140420