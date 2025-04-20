加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／德國女籃隊長來台打職籃 瑪麗擁抱新文化再出發：在這裡真的很快樂
首頁 / 娛樂

黃少祺新戲演軍官練口音 詮釋表面冷靜內心波濤

2025/4/20 19:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北20日電）演員黃少祺在戲劇「星空下的黑潮島嶼」飾演軍官，他為角色花了大量時間練習口音及語調。提及角色特性，他表示，要把表面冷靜與內心波濤演得恰到好處，是很深刻的表演歷練。

「星空下的黑潮島嶼」聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。本週劇情來到黃少祺飾演的角色似乎將揭開塵封已久的過往祕密。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃少祺透過新聞稿分享，他花了大量時間練習口音及語調，「幾乎每天練到20小時以上」。他也提到角色詮釋上的挑戰，「角色是個內心深沉的人，雖然身處高位，內心卻充滿擔憂，但不能表露情緒。在部隊裡，不能慌亂，要把那份表面冷靜與內心波濤演得恰到好處，這對我來說，是一次深刻的表演歷練。」

黃少祺表示：「那個時代沒有選擇，只有生與死。我若是趙主任，可能也會為了生存而做出那些選擇。人終究是有私心的，這是歷史的殘酷與無奈。」（編輯：管中維）1140420

黃少祺
「黑潮島嶼」述白色恐怖 綠島受難者機智翻轉生命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：