秦漢、霍建華帥過頭 謝盈萱新劇自嘲不合理

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（中央社記者王心妤台北24日電）Netflix新劇「忘了我記得」由劉若英編導，謝盈萱的爸爸由秦漢飾演，丈夫則是霍建華，夾在兩大帥哥演員之間，謝盈萱自嘲：「那女主角這樣合理嗎？」

「忘了我記得」今天釋出選角幕後故事影片，秦漢稱讚謝盈萱演出很認真，總是想著把角色演好；謝盈萱直接用劇中的「爸爸」來稱呼秦漢，並說：「爸爸演戲也很認真，沒有人可以讓我看到他沒幾眼，眼淚就一直掉。」兩人戲外也如同真正父女般有默契。

謝盈萱也形容，秦漢童心未泯，就像是外星人老爸，「戲裡面寫說他是相信外星人，他本人真的相信欸！」整個劇組拍完戲後，都愛上秦漢了。

劉若英此次邀請霍建華飾演謝盈萱的老公，霍建華表示，一直都很欣賞劉若英是演員、歌手、導演的多種身分，能夠跟謝盈萱合作也是一種新嘗試。

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謝盈萱則是自嘲，劇組找的兩位男主角秦漢跟霍建華，都這麼帥，「那女主角這樣合理嗎？」

「忘了我記得」將於5月23日在Netflix播出。（編輯：吳素柔）1140424