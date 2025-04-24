加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

秦漢、霍建華帥過頭 謝盈萱新劇自嘲不合理

2025/4/24 16:05（4/24 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員謝盈萱（左）在新劇「忘了我記得」跟金馬影帝秦漢（右）飾演父女，她形容跟秦漢對戲時，眼淚可以輕易就掉個不停。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月24日
演員謝盈萱（左）在新劇「忘了我記得」跟金馬影帝秦漢（右）飾演父女，她形容跟秦漢對戲時，眼淚可以輕易就掉個不停。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北24日電）Netflix新劇「忘了我記得」由劉若英編導，謝盈萱的爸爸由秦漢飾演，丈夫則是霍建華，夾在兩大帥哥演員之間，謝盈萱自嘲：「那女主角這樣合理嗎？」

「忘了我記得」今天釋出選角幕後故事影片，秦漢稱讚謝盈萱演出很認真，總是想著把角色演好；謝盈萱直接用劇中的「爸爸」來稱呼秦漢，並說：「爸爸演戲也很認真，沒有人可以讓我看到他沒幾眼，眼淚就一直掉。」兩人戲外也如同真正父女般有默契。

謝盈萱也形容，秦漢童心未泯，就像是外星人老爸，「戲裡面寫說他是相信外星人，他本人真的相信欸！」整個劇組拍完戲後，都愛上秦漢了。

劉若英此次邀請霍建華飾演謝盈萱的老公，霍建華表示，一直都很欣賞劉若英是演員、歌手、導演的多種身分，能夠跟謝盈萱合作也是一種新嘗試。

google news透過 Google News追蹤中央社

謝盈萱則是自嘲，劇組找的兩位男主角秦漢跟霍建華，都這麼帥，「那女主角這樣合理嗎？」

「忘了我記得」將於5月23日在Netflix播出。（編輯：吳素柔）1140424

藝人霍建華（右）在新劇「忘了我記得」中飾演謝盈萱（左）的丈夫，他受訪時表示，跟謝盈萱合作是個新嘗試。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月24日
藝人霍建華（右）在新劇「忘了我記得」中飾演謝盈萱（左）的丈夫，他受訪時表示，跟謝盈萱合作是個新嘗試。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月24日
謝盈萱
「忘了我記得」謝盈萱霍建華組CP 跌撞出生命領悟秦漢新戲父愛爆棚 謝盈萱噴淚告白「我幫你記得」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：