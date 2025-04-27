李程彬「成功路上」演8+9 全台語演出大挑戰

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（中央社記者洪素津台北27日電）演員李程彬在新戲「成功路上」飾演穿越到1989年代的8+9，他說，自身和角色個性不同，嚼口香糖幫助入戲。除了適應角色狀態，他坦言雖會說台語，但全台語的演出是一大挑戰。

李程彬日前開直播宣傳新劇「成功路上」，在直播中和觀眾玩大富翁，一起體驗每個人前往成功路上的過程中可能會遇到的人生際遇。遊戲過程中，他好幾次骰到相同的地方，讓他哭笑不得，就和劇中困在過去一樣，被困在大富翁裡。

李程彬飾演意外穿越回到1989年代的魯蛇，試圖改變過去與命運。他透過劇組分享，角色的挑戰之一是全台語演出，「雖然我會講台語，但日常說話跟用台語演出還是有很大的不同。且這角色是個8+9，跟我個性很不一樣，我本來還想要嚼檳榔，後來改成了口香糖，所以每天拍戲都吃了一整天的口香糖，拍完嘴角都超級酸。」

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這次李程彬用全台語演出，有粉絲詢問是否還會想挑戰其他語言如英文演出。李程彬笑說，用英文表演的話，真的有點太過挑戰，他反而很想挑戰無法說話、比手語的角色。

「成功路上」5月4日起每週日晚間8時在公視台語台、10時在華視主頻播出，11時在iQIYI愛奇藝國際版上架更新，首週播出2集，之後1週1集。5月18日起每週日晚間8時將在八大戲劇台播出。（編輯：管中維）1140427