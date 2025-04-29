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霍建華甜蜜告白 新戲浪漫大婚「一見謝盈萱就樂」

2025/4/29 17:53（4/29 18:36 更新）
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療癒情感家庭劇「忘了我記得」5月將播出，演員謝盈萱（前左）劇中身兼多職，原本是旅行社領隊，後來成為脫口秀演員兼超商店員，與丈夫霍建華（前右）因緣際會下相識相戀。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月29日
療癒情感家庭劇「忘了我記得」5月將播出，演員謝盈萱（前左）劇中身兼多職，原本是旅行社領隊，後來成為脫口秀演員兼超商店員，與丈夫霍建華（前右）因緣際會下相識相戀。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月29日
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（中央社記者洪素津台北29日電）演員謝盈萱和霍建華在新劇「忘了我記得」浪漫大婚，婚禮上霍建華甜蜜告白「因為我一見你就樂」，沒想到2人因價值觀不同引爆婚姻危機，劇中爸爸秦漢則對謝盈萱說：「你很棒」，這讓謝盈萱感動落淚。

謝盈萱在劇中身兼多職，原本是旅行社領隊，後來成為脫口秀演員兼超商店員；而她與丈夫霍建華因緣際會下相識相戀，在婚禮上謝盈萱詢問想和她結婚的原因，霍建華則浪漫回說：「因為我一見你就樂」，但如今兩人的關係卻因價值觀不同陷入冰點，霍建華更準備要調去新加坡工作，兩人的婚姻就此面臨難關。

謝盈萱因工作、婚姻心力交瘁，作為父親的秦漢依舊對女兒展現一如往常最溫暖的關心，更真摯地鼓勵著她：「我覺得妳很棒啊。」謝盈萱為此相當感動，這些關心早已成為她面對世界的支撐與力量。

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今天「忘了我記得」劇組公開最新預告，影片中有著謝盈萱和秦漢父女搞笑又溫馨的互動．謝盈萱雖嫌棄爸爸很煩，但卻因爸爸的鼓勵而勇敢面對人生；此外金馬影帝陳以文、台北電影獎影帝王柏傑、「影后」編導金鐘影后嚴藝文等人也現身驚喜客串。

療癒情感家庭劇「忘了我記得」劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事，是一部關於成長、理解、遺憾與放手的故事。該作將在5月23日於Netflix播出。（編輯：林恕暉）1140429

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影集「忘了我記得」29日公開最新預告，演員謝盈萱（右）、秦漢（左）片中呈現父女搞笑又溫馨的互動。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月29日
影集「忘了我記得」29日公開最新預告，演員謝盈萱（右）、秦漢（左）片中呈現父女搞笑又溫馨的互動。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月29日
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