不喜歡演又老又病 秦漢暢罕談身後事有意立遺囑

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（中央社記者洪素津台北6日電）一代男神秦漢暌違24年再度接演台劇，紅超過半世紀的他此次挑戰演出老人並詮釋「遺忘」，坦言一開始曾排斥演出，但生老病死難免，早一點規劃也好，透露有寫遺囑的打算。

劉若英編導影集「忘了我記得」說服秦漢驚喜演出，今天劉若英、秦漢、謝盈萱出席宣傳記者會，劉若英坦言，有為秦漢量身打造角色設定，說服秦漢接戲。

而秦漢一開始則排斥演出老人議題，「我是不喜歡演又老又病的角色，我就很健康不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」

而促使秦漢接戲的關鍵是，「難得可以演出普通人」，他表示看了劇本覺得很好，「我在這個戲是一個很平凡的人，難得有機會演到平凡普通人，好像是很另類的父親，但其實不另類，很多父親就是這樣的。」

秦漢表示，過去演出都是董事長、大總裁很俗套，但自己卻很喜歡演出普通人。

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劇中闡述人慢慢老去，漸漸遺忘身邊的人事物，戲外的秦漢則靠找回以前年輕時的興趣，聽音樂、打籃球保持活力和年輕的心，笑稱跟年輕人做一樣的事，只要不照鏡子，就跟以前沒有兩樣。

日前瓊瑤逝世，和瓊瑤交情頗深的秦漢表示，「瓊瑤姊是乾脆利落的人，她的人生方式像她筆墨一樣清楚條理又很有控制。」至於有無想過自己身後事，他坦言目前沒有立下遺囑，「好像也應該寫一寫，預先把自己後來的事情規劃一下，生老病死難免，安排妥當一點也好。」（編輯：龍柏安）1140506