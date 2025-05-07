周渝民感謝生命中貴人 「精神不好時熙媛接住了我」

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（中央社記者洪素津台北7日電）演員周渝民在新戲演出喪失妻兒的精神科醫生，劇中探討如何「接住」受創傷的人，周渝民感謝生命中出現許多人接住他，就連過世的徐熙媛也不例外，「在我精神不好的時候，熙媛接住了我」。

戲劇「我們與惡的距離II」今天舉行首映記者會，導演林君陽、製作人林昱伶、編劇呂蒔媛，率演員群周渝民、劉子銓、張軒睿、于子育、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、白潤音一起出席，分享拍戲有趣過程。

戲劇「與惡II」討論多項議題，更希望每個人都能被「接住」，周渝民就分享自己很幸運，生命中有很多貴人接住他，「接住我的人好多，我表演不好時，蔡導（蔡岳勳）接住我；我精神不好時，熙媛（徐熙媛）接住我，我很幸運我有很多接住我的人。」

這次周渝民演出一名喪失妻兒的精神科醫生，多幕高強度崩潰戲，周渝民坦言身為一個專職演員，他感謝蔡岳勳教導的，「他叫我體會這個角色」，周渝民每每上戲就跟角色共感，「我鼻頭會發酸，我無法看照片，我會不知道我會做什麼，也許想到就哭，只要是符合角色心理狀況，任何哭戲都很合理。」

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周渝民在劇中身為被害者家屬，要承受失去親人的苦痛，更要展現對加害者憤怒，種種情緒都相當濃厚，問及怎麼調適心情，周渝民坦言自己除了拍戲，基本上是不出門，有出門也只是接送小孩，「調適我需要一個空間，哪怕是小房間、小廁所都好，需要不斷跟自己內心對話，目前我還沒找到其他方式。」

提到與白潤音的對戲，周渝民認為對方非常厲害，「他的能力就是知道什麼時候上戲、下戲，我往往是帶著這些情緒，沒有宣洩出口，只有用最單純方式宣洩掉。」（編輯：陳仁華）1140507