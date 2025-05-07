孟耿如「與惡II」仍有戲分 製作人吐刪不掉主因
2025/5/7 17:16（5/7 18:14 更新）
（中央社記者洪素津台北7日電）戲劇「我們與惡的距離II」今天舉行試片與訪問，針對孟耿如戲分刪減，製作人林昱伶坦言以不影響其他演員，盡量把她個人表現部分刪除，但為故事性完整，還是保留一些，否則對觀眾也是折磨。
黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，不少網友揚言抵制其太太孟耿如演出的「我們與惡的距離II」。劇組日前表示，全刪戲分或換角重拍有困難，將刪減她的演出，僅留必要戲分。今天製作人林昱伶出席宣傳活動表示新聞很多，不受影響很困難，「想要傳達給觀眾是一個好故事，刪減部分 還是需要顧及完整故事線，如果完整故事線破壞，對觀眾也是一種折磨」。
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目前該劇孟耿如仍保有少量戲分，林昱伶說：「跟其他演員沒有關聯的部分會被刪減掉，個人表現部分有盡量去刪減，以不影響其他演員為首要考量。」
在劇中和孟耿如演出夫妻的周渝民則表示，「我個人的話，我覺得應該要尊重每個人的聲音，我並不是投資者，也不是製作方；做演員角度上，渴望的是跟好的演員合作，整部戲我合作得很開心，但我們也必須尊重所有人的聲音。」（編輯：陳政偉）1140507
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