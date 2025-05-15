台劇「零日攻擊」丹麥首映 向世界訴說台灣的故事

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩15日專電）受哥本哈根民主高峰會邀請，台劇「零日攻擊」13日於丹麥首次放映，首映會後來自各國的觀眾全體起立鼓掌，並且給予許多正面回饋，編劇鄭心媚希望世界聽到台灣的聲音。

在「零日攻擊」丹麥首映會之前，鄭心媚與演員謝怡芬（Janet）受邀與紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）導演葛靜文（Vanessa Hope）進行座談，鄭心媚也談到作的心路歷程。

鄭心媚表示，她覺得台灣人都不討論這個全世界都在關心的議題，她的外國朋友都問她，台灣是世界上最危險的地方，難道台灣人都不擔心嗎？這讓她想要創作「零日攻擊」。

她想要透過這部作品讓世界看見，台灣不是中國，台灣有民主自由，台灣人有選擇，這也是謝怡芬的總統角色面對的議題。她認為，面對戰爭，每個人都要做出選擇。

她說，台灣的聲音很難被聽見，台灣人不太主動訴說自己的故事，她希望透過這部作品把台灣的聲音帶給全世界。

Janet謝怡芬說，這個角色很複雜，她演得很過癮，她提到在做角色功課時參考了很多影視作品，包括丹麥的政治劇Borgen，獲得現場與會者的共鳴。

她表示，她希望透過自己的表演產生一些影響力，開啟各界對話，人們可以自由的討論，既然有機會拍攝這樣的作品，就應該去做。

「零日攻擊」首映會播放這部影集的第一集，訴說年輕市長當選台灣總統遭遇黨內鬥爭、家庭問題、國家危機的故事。

首映會上有來自各國的觀眾，在哥本哈根民主高峰會結束後出席參與，放映中觀眾跟著故事情節時而發出笑聲時而驚呼。

在放映結束後，全場觀眾起立鼓掌，並且紛紛向鄭心媚與謝怡芬致意，來自各國的觀眾也對謝怡芬的演出表示讚賞，也對角色與故事有許多共鳴。

現場有來自烏克蘭的觀眾，她對謝怡芬表示，這樣討論戰爭的故事非常重要，很需要被世界看到，她也感謝製作團隊做出這部作品。

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鄭心媚告訴中央社，這部作品從無到有的每個過程都非常困難，她非常感謝每位參與這部作品的人，她認為在自由的社會，創作者不應該自我審查。

鄭心媚也表示，她沒想到一個台灣的故事竟然可以獲得世界各國觀眾如此強烈的共鳴，很令人振奮。她希望透過這次首映可以把台灣的故事帶往世界各地，讓更多人聽見台灣的聲音。（編輯：高照芬）1140515