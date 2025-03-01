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「台灣國際民主誌影展」瑞典登場 放映「返校」獲好評

2025/3/1 09:27
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩1日專電）「台灣國際民主誌影展」228當天在瑞典隆德大學放映台灣電影「返校」，並舉行映後座談，吸引許多觀眾參與。

今年「台灣國際民主誌影展」在瑞典隆德大學（Lund University）登場，播放電影「返校」，吸引將近100人參加，來者多為隆德大學的學生與教職員，也有不少外來的民眾。

與會者來自各個國家，包括瑞典、荷蘭、祕魯、中國、美國、韓國等國家。現場還發放百合花胸針，讓參與者配戴以紀念228，也特別準備了珍珠奶茶與台灣的小點心讓參與者品嘗。

電影放映之後的座談會由隆德大學東南亞研究中心的資深講師Jinyan Zeng與台灣好民文化行動協會副理事長林芳如進行問答與對談。

現場問題包羅萬象，其中包括像「返校」這樣的商業作品是否能有效的闡述歷史事件，與談人林芳如認為，這樣的作品可以讓更多人對歷史有興趣，後續要如何讓更多行動發酵就得看個人與相關組織如何進行。

現場有些觀眾有玩「返校」電玩的經驗，所以也對電玩跟電影的異同有所討論。許多人對性別議題很有興趣，特別是白色恐怖中女性政治犯與「返校」電影中女性告密角色。

協助辦理與執行這次放映活動的隆德台灣留學生李禹彤表示，出國後更珍惜台灣的民主，看到過去幾個月來台灣國會的狀況，很希望可以為台灣跟自己的認同做一些事情，電影是很容易觸及大眾與增進溝通的方式，外國觀眾看完「返校」也對台灣的民主歷史進程更加了解。

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曾經到訪台灣的瑞典觀眾亞歷山德森（Linn Alexandersson）表示，「返校」這部電影很有趣，她知道日本跟中國的殖民歷史，但從沒聽說過台灣內部的壓迫情形，讓她想多認識台灣的歷史。

主辦單位在放映會後也提供更多228相關的影片給有興趣的觀眾。（編輯：陳承功）1140301

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