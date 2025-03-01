賴總統228談話 朱立倫：不應扭曲歷史製造仇恨

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（中央社記者王承中台北1日電）總統賴清德表示，228事件發生原因是獨裁者蔣介石為確保來台灣統治，所犯下滔天罪行。國民黨主席朱立倫今天說，賴總統不應該扭曲歷史，在要化仇恨為和平的228和平紀念日時，再次挑起對立、製造仇恨，他覺得非常遺憾。

總統賴清德昨天首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，代表國家再度道歉。他說，228事件發生原因不是族群衝突，推給族群衝突是完全不負責任、非常不應該，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。

國民黨主席朱立倫今天在國民黨中央黨部，出席「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式。

針對賴總統的228談話，朱立倫在會後受訪表示，總統的工作應是團結全民、社會和諧、朝野合作，但賴總統就任至今，看到的卻是對立、對抗及仇恨，賴總統無法化解衝突，反倒加深鴻溝對立。

朱立倫指出，賴總統要以總統高度，不要忘了總統最重要工作就是要團結全民，讓朝野和解、合作，不應該扭曲歷史，在要化仇恨為和平的228和平紀念日，再次挑起對立、製造仇恨，他覺得非常遺憾。

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對於賴總統提到228事件真相未明，朱立倫表示，過去國民黨長期執政有犯下一些錯誤或值得反省檢討的地方，國民黨都願意負責任的反省與檢討。民進黨從前總統陳水扁、蔡英文再到賴總統，17年的執政也做出很多不同的談話，但不論哪一黨執政都希望社會和解、全民安定，而不是挑起仇恨、對立。

朱立倫指出，228事件的真相為何，只有政府才能告訴大家，為何民進黨執政17年，到現在還用這件事情挑起仇恨、扭曲歷史並製造對立，國民黨感到非常不解跟遺憾。（編輯：翟思嘉）1140301