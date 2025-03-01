紀念228 法國僑團百人落淚看「返校」談台灣民主

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）228事件78週年，法國台灣協會2月28日晚間於巴黎市包場舉辦電影「返校」放映與座談會，不少觀眾因自由的奮鬥而落淚，盼真相與正義儘早到來。許多法國人前來支持，表示應團結捍衛台灣民主。

法國台灣協會28日晚間在巴黎市立影視藝術機構影像論壇（Forum des Images）舉辦紀念活動暨電影「返校」放映座談會，現場100人放映廳幾乎全滿，透過由電玩改編的電影帶領觀眾體驗台灣威權時期的氛圍。

駐法代表郝培芝出席活動，並在致詞時指出，228是台灣歷史中的重大事件，電影反映事件對台灣的影響，以及人們在追求自由過程中的掙扎，盼參與者能透過電影對台灣歷史有更深刻的體認，「從而更珍惜和捍衛自由和人權的普世價值」。

影片播映時，觀眾的啜泣聲此起彼落。台灣旅法演員楊宜霖看完電影後表示，看了讓人很難過，歷史真實發生，但到現在仍有台灣人拒絕討論，或「害怕想起」，也希望終有能獲得正義與真相的一天。

漢學家侯芷明（Marie Holzman）與觀眾進行座談。侯芷明為教授、作家、記者，2008年獲法國榮譽騎士勳章，曾旅居台灣、日本和中國，長期為中國、西藏等民運人士發聲。

侯芷明向觀眾表示，她60年代曾在台灣學中文，台灣從威權不斷發展到如今的民主燈塔，令人欽佩，「甚至比法國更好」。她也表示台灣有多元文化、宗教，以及人民對自由的渴望，都讓台灣走上民主大道。

法國台灣協會會長薛雅俶向中央社表示，228是台灣人不該忘記的日子，法國僑團近幾年開始積極籌備活動，不想在這重要的日子缺席。「既然在革命的發源地法國，就要自由地公開討論，才能更接近真相」。

選擇電影作為媒介，一是能增加年輕人參與，二是也更容易讓法國人了解台灣沉痛的過去。影片講述228事件之後數十年的白色恐怖時期，透過極權統治讓人們噤聲、恐懼。眼見中國、俄羅斯等極權國家在國際發展影響力，進入到不同戰爭形式，以及台灣的國會亂象等，都讓人們反思民主與極權的距離。

現場有約1/3的法國觀眾，戴著寫有「Taiwan」球帽的觀眾季佑（Guillaume）告訴記者，今天來是為了支持台灣。他因朋友造訪台灣，對台灣的蓬勃民主發展感到驚艷。

講到是否擔心中國威脅，季佑笑著表示，「當然擔心，保護民主很重要，我感覺我們比台灣人更擔心。我在台灣並沒有感到危險，或可能剛好沒討論到」。

季佑觀察，「台灣的能見度近年來增加很多，尤其俄烏戰爭讓西方人睜開雙眼，看到台灣等議題。另外台灣有半導體，也成關注焦點」。

塞德里克（Cédric）則說，「我越來越被這個國家吸引，也想支持它。對我而言台灣是『國家』毋庸置疑，我在台灣感受到有自己的認同、文化」。

他認為，今日所有民主都面臨威脅，這是一場深信民主的人們必須一起面對的戰役。「我擔心台灣，尤其眼見美國好像要放棄烏克蘭，若北京攻台，不曉得美國總統川普將有何反應」。

但他也指出，「台灣人非常堅定，經歷過許多困難，我相信他們能對抗。我感覺台灣是很年輕有能量的國家，該由台灣年輕人掌握自己的未來、捍衛自己的國家。只要台灣團結，我不認為中國能如此輕易地侵略台灣」。

觀眾梅麗莎（Mélissa）笑著坦言，「返校」很可怕，她常閉眼不敢看，但電影本身非常棒，「呈現白色恐怖時期的暴力」，讓人感受到民主得來不易。

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她指出現今全球面臨民主危機，台灣是民主典範，歐洲在內的西方世界能向台灣學習很多。因此她支持台灣，且對於台灣未來抱持樂觀。「台灣擁有許多資產，如半導體產業，讓台灣有能力自衛。我當然擔心，但也覺得不必恐慌，會找到解決辦法的」。

法國台灣協會在北美、英國僑團，以及旅法台灣僑胞的協力下，向與會者發放車輪餅、台啤水果氣泡飲、台灣百合胸章與228綠豆潤，大受歡迎。（編輯：唐佩君）1140301

法國台灣協會於2月28日晚間在巴黎市立影視藝術機構影像論壇舉辦紀念活動暨電影「返校」放映座談會，現場出席踴躍。電影牽動人心，不僅讓人緊張害怕，也讓人潸然落淚。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月1日

法國台灣協會於28日舉辦的228紀念活動暨「返校」放映與座談會，在現場發放車輪餅、台啤水果氣泡飲，廣受好評。海外僑團製作的台灣百合胸章與228綠豆潤也深具意義。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月1日