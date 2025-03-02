紀念228 加拿大烏克蘭基金會總監：台灣給烏人希望

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（中央社記者胡玉立多倫多1日專電）加拿大烏克蘭基金會總監柯斯提亞克今天參加多倫多228紀念活動表示，「台灣歷經228悲慘歷史數十年後，仍堅靭茁壯成今日民主繁榮國家；台灣有如燈塔，給了所有類似遭遇者希望，也給了烏克蘭人希望。」

「加拿大烏克蘭基金會」（Canada-Ukraine Foundation）以協助加拿大人道援助烏克蘭為使命。當世人都在關注美烏元首會談破局、烏克蘭民主自由前景堪慮之際，多倫多台裔社區舉辦228紀念活動，請到加烏基金會烏克蘭裔總監柯斯提亞克（Valeriy Kostyuk）前來致詞；短短幾分鐘的演說，令全場動容。

柯斯提亞克在紀念活動開始前，向中央社表示，「沒有人比台灣人更了解烏克蘭；我們有很多相似處，甚至都在2月發生重大歷史性悲劇。我們都在為自己的國家奮鬥，都在確保獨立與繁榮。」

柯斯提亞克表示，加烏基金會成立30多年，目標是團結加拿大社區持續支持烏克蘭；在人道救援方面已累計運送950萬加元（約新台幣2億1621萬元）物資到烏國。他很高興看到加拿大台灣社區持續參與捐獻，支持人道援助烏克蘭。

在與新任駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬談話時，柯斯提亞克特別強調：「台灣在國際間為烏克蘭發聲，我們都有聽到。台灣人社區站出來支持我們，我們深深感謝。」

柯斯提亞克指出，加拿大政府也一直力挺烏克蘭，事實上，支持烏克蘭攸關加國安全，畢竟加拿大在北極一帶也面臨俄羅斯危險的存在；「尤其是加拿大最近飽受最親近盟友的威嚇，面對隔鄰態度180度大轉變，想必更能體會烏克蘭人的感受。」

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在228紀念活動中，柯斯提亞克致詞指出：「1947年台灣發生228事件，幾十年過後，台灣仍堅持民主自由，茁壯繁榮；足以證明，沒有任何威嚇可以破壞台灣民主的強大靭性。台灣的遭遇具有普世意義，烏克蘭處境若合符節。烏克蘭決心追求自由，維護文化認同和領土主權，將在無比壓力下，勇敢堅守基本權利。」

柯斯提亞克感謝台灣在烏克蘭遭全面入侵這段期間，一直是烏克蘭的朋友，不僅提供人道援助，更大力發聲支持烏克蘭主權。他感性表示，「不論黑夜有多漫長，黎明終將到來。」（編輯：陳慧萍）1140302

加拿大烏克蘭基金會總監柯斯提亞克3月1日應邀參加多倫多228紀念活動。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年3月2日