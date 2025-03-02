多倫多台裔挺烏撐民主 228紀念活動為烏克蘭發聲

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（中央社記者胡玉立多倫多1日專電）多倫多228紀念活動1日在美國總統川普直白打壓加拿大和烏克蘭、國際局勢丕變的氛圍下舉行，如何保護民主自由與人權，成為所有與會者和致詞者的共同話題；大家同聲為台灣、也為烏克蘭打氣。

今年多倫多228紀念活動和往年一樣，有音樂演奏、獻花、吟詩、播放歷史影片等儀式，但受邀出席嘉賓，包括加拿大國會議員、多倫多市議員、烏克蘭裔客座主講人及新任駐多倫多辦事處長梁毅鵬，都不忘強調「民主得來不易」，「團結力量大」。

其中，加拿大國會議員王啟榮（Kevin Vuong）特別提到，他去年7月赴台參加歷來規模最大的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會，與23國和歐洲議會共48位議員和政要，一起「撐民主」。

王啟榮表示，大家明白無人能獨自對抗中國，但只要團結一致就足夠強大；「威懾無用，我們承諾會在這裡，也在國際上支持台灣。」

台裔多倫多市議員陳伶俐（Lily Cheng）表示，過去承平時代，有人視自由民主和平為理所當然；但最近南方鄰居關係變質，「我們終於理解，不能視民主為理所當然。參與，是我們的責任。」

陳伶俐說：「在這場紀念台灣228黑暗時日的活動中，我們也可以想想，如何參與多元豐富的加拿大，如何支持烏克蘭社區挺過當前挑戰，我們應勇於站在歷史正確的一方，莫讓覇凌者奪走我們最珍貴的自由與和平。」

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活動主辦方首度邀請到加拿大烏克蘭基金會（Canada-Ukraine Foundation）總監柯斯提亞克（Valeriy Kostyuk）參加228活動；他致詞指出，「台灣歷經228悲慘歷史數十年後，仍堅靭茁壯成今日民主繁榮國家；台灣有如燈塔，給了所有類似遭遇者希望，也給了烏克蘭人希望。」

新任駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬則在致詞時表示，「228是個血與淚的教訓，它讓我們明白，在公民社會中，民主、相互尊重、人性尊嚴、基本權利和法治，有不可或缺的重要性。民主自由和正義，需要世上所有像加拿大或烏克蘭一樣志同道合的人民和國家，共同捍衛和守護。」（編輯：陳慧萍）1140302

今年的多倫多228紀念活動在市政中心舉行，如何保護民主自由與人權，成為與會者的共同話題。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年3月2日