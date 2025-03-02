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溫哥華紀念228 警戒中共極權欺壓台灣

2025/3/2 16:13（3/2 16:36 更新）
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大溫哥華僑界1日舉辦228事件紀念會，眾人在「光護台灣」的地圖模型前留念，希望海外台裔年輕一代認識228歷史，也呼籲加拿大共同捍衛台灣民主。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月2日
大溫哥華僑界1日舉辦228事件紀念會，眾人在「光護台灣」的地圖模型前留念，希望海外台裔年輕一代認識228歷史，也呼籲加拿大共同捍衛台灣民主。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月2日
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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）大溫哥華僑界今天舉辦228事件紀念會，眾人用歌聲和燭光撫平傷痛，並呼籲要謹記歷史教訓，警惕全球台灣人不要輕忽中國的併吞野心，一旦遭北京極權統治，228的血淚悲劇將再度上演。

100多名台灣鄉親齊聚溫哥華台灣基督長老教會，共同出席「台灣228事件78週年追思祈禱音樂紀念會」。大溫哥華的「白鷺鷥與水牛合唱團」演唱「台灣魂」和「愛與希望」，透過充滿堅毅、溫情和希望的詞曲，傳遞台灣人惻隱、慈愛、正義的特質。

主持紀念會的謝大立牧師隨後朗誦了詩人李敏勇的詩作「心聲」：「如果我只會當愛一個對象，就是妳，咱的島嶼...」他也分享了白色恐怖下受難醫生林恩魁的故事。

林恩魁，1922年2月1日生，高雄茄萣人，只因大學時期參加讀書會，遭控「參加叛亂之組織」，判處7年有期徒刑。儘管在獄中，但林恩魁仍濟世救人，當年在綠島監獄內還協助創建了一流的獄中診所，幫助獄友。

謝大立對中央社說：「當年在極權專政、整肅異己的氣氛下，連讀書的自由都沒有，只因為閱讀了統治者不喜歡的書，林恩魁等許多菁英份子就被抓捕、甚至槍決。如果未來北京政權併吞了台灣，難以想像那是怎樣恐怖的社會。」

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮也對中央社說，除了台灣人要緬懷228這個日子外，也要讓全世界都認識這段歷史，讓世人知道台灣過去曾受一黨專政的壓迫，未來也可能再次受到殘害。「世人都關注中國共產黨對香港、對新疆的迫害，但共產黨對台灣的野心更大，如果它的手伸進了台灣，那會是另一次的大屠殺。」陳時奮說，要讓世人知道，台灣若遭中國侵略，是一場民主與專制的對決，保護台灣就是保護民主的普世價值。

僑務委員張理瑲和前台灣同鄉會會長江許山的親友圈中不乏228受難家庭。嘉義人江許山說：「我親眼看到一些鄰居和朋友家族三代人的恐懼害怕，我們不能讓歷史重演。」

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張理瑲則呼籲人人用「台灣百合」來說故事。「我將『百合胸花』送給許多加拿大友人，藉此告訴他們228的歷史，希望他們永遠支持民主台灣。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也表示，昨天加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）在公開演講中關注烏克蘭局勢時，也警告了中國入侵台灣的可能性。「世界正在關注台灣，而台灣人更要不分族群團結對抗極權，一起為捍衛台灣的自由民主而加油。」（編輯：田瑞華）1140302

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大溫哥華的「白鷺鷥與水牛合唱團」1日在228紀念會上，用音樂傳遞愛、公義與和平，撫平歷史傷口。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月2日
大溫哥華的「白鷺鷥與水牛合唱團」1日在228紀念會上，用音樂傳遞愛、公義與和平，撫平歷史傷口。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月2日
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