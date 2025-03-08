基隆228追思 受難家屬盼設牌示說明歷史

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市政府今天舉辦228事件追思活動，受難者家屬代表楊振隆致詞時，期盼市府在東岸碼頭設立牌示，說明這段歷史。市長謝國樑說，會請民政處了解家屬具體想法後，再進一步研議。

1947年3月8日國民政府軍隊登陸基隆，對無辜的台灣人民展開大屠殺，基隆市政府近年來改在3月8日於海洋廣場舉辦「228和平紀念追思活動」，今天下午活動開始與會者先默哀1分鐘，追思會最後，與會人員將手中的白色菊花拋下海中，表達對當年無辜受難者的深切追思。

謝國樑致詞表示，市府將228追思會改在3月8日舉行，為的就是能更真誠面對歷史，象徵對歷史的正視和承擔，過去228事件曾是難以啟齒的禁忌，如今各方史料陸續公開，政府更將2月28日定為和平紀念日，希望撫平受難者家屬的傷痛。

謝國樑說，儘管距今已78年，但歷史不應被遺忘，大家應記取教訓，社會要和平而非鬥爭，族群要融合而非對立，不能再重蹈過去戰亂時代的覆轍，唯有真誠反省過去的錯誤，以慈悲和謙卑包容彼此，才能化解歷史的傷痕，社會才能更和諧，民主自由的基本價值才得以保障。

受難者家屬、228事件紀念基金會顧問楊振隆表示，228事件是台灣近代史上慘重的大屠殺，基隆市有許多社會菁英和市民受到迫害，他的叔叔就陳屍在此處，父親被抓走關在基隆憲兵隊，爺爺也關在台北，家族就有3人受難。

楊振隆說，他要藉此機會表達受難者家屬的訴求，澄清歷史真相、釐定責任歸屬、實踐轉型正義，這是政府部門責無旁貸該做的事，如此228事件才能真正獲得救贖，也盼市府能在歷史現場東岸碼頭設立牌示，說明228事件歷史。

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基隆市228公義和平協會理事長呂英世指出，78年前的今天也是週六，事件發生後基隆港內港一片血海遍地浮屍，無論街頭、路口甚至偏遠山區都可見遺體，現今的和平島地區也有許多人遭屠殺，成了人間煉獄，慘不忍睹，軍隊登陸基隆，展開大規模軍事鎮壓和屠殺無辜人民，是台灣歷史上最慘的悲劇。

市府舉辦的追思活動開始前，包含台灣國等多個民間團體也在海洋廣場舉辦聯合追思活動，並發表聯合聲明，呼籲政府公布大屠殺真相，並要求在海洋廣場設立紀念碑，供後人瞻仰追思。（編輯：張銘坤）1140308