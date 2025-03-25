嘉義民間團體辦228追思 盼在地化勿流於形式

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義民間團體、教會及大學學生會今天在嘉義火車站廣場舉行「228事件78週年追思會」，主辦單位盼228紀念活動能夠在地化，且在事件發生期間紀念受難英靈，勿流於形式。

嘉義市桃山人文館快樂公民學苑、基督教會嘉義救恩堂、國立中正大學學生會今天在嘉義火車站廣場舉行「228事件78週年追思會」，主辦單位以在地視角，聚焦於當年嘉義火車站前槍決式屠殺，紀念於此地受難的英靈，並警惕政府勿重蹈覆轍。

桃山人文館創辦人林瑞霞致詞表示，228事件自1995年政府首度公開追思後，可惜活動逐漸流於形式。事件令人心痛至今，肇因於1947年3月8日起，政府的殺戮，尤其清鄉行動，許多仕紳遭逮捕並在未審判情況下被槍決，當年3月18、23及25日，嘉義火車站廣場就有16名先賢被無辜槍決。

基督教會嘉義救恩堂牧師郭熙彥表示，希望從嘉義出發，促進各地區的228紀念活動都能夠在地化，讓各地方都能夠紀念當地的受難者，在事件發生期間舉辦，將會更有意義，也更能讓民眾體會歷史的傷痛。

郭熙彥指出，228事件不應僅被視為單日事件，而是包含後續一連串的屠殺。期盼透過每年舉辦紀念活動，讓民眾了解事件真相，並將歷史教訓轉化為推動台灣民主發展的力量。

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主辦單位嘉義市桃山人文館表示，高一生於1908年出生在阿里山的鄒族部落，1945年擔任當時吳鳳鄉（今阿里山鄉）鄉長，1947年228事件時受到當時的228事件處理委員會要求出面維持嘉義治安，高一生協助涉案者避難，1952年被捕，1954年以匪諜叛亂罪被槍決。

高一生兒子高英傑到場表示，今天辦活動地點為78年前嘉義市先賢被槍決的地方；台灣的自由民主得來不易，大家更要團結一致守護這塊土地，才對得起228事件死難的先賢。（編輯：郭諭儒）1140325

嘉義民間團體、教會及大學學生會25日在嘉義火車站廣場舉行「228事件78週年追思會」，主辦單位聚焦於當年嘉義火車站前槍決式屠殺，紀念於此地受難的英靈。中央社記者黃國芳攝 114年3月25日