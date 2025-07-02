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傳藝金曲獎入圍名單公布 陳茂萱、林吳素霞獲特別獎

2025/7/2 19:27（7/2 19:34 更新）
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（中央社記者邱祖胤台北2日電）第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月23日登場，國立傳統藝術中心今天公布入圍名單，特別獎由已故作曲家陳茂萱及南管藝師林吳素霞共同獲得。

公布記者會在台灣戲曲中心舉行，文化部政務次長李靜慧致詞表示，傳統藝術界也有國家隊，文化部會全力支持傳藝，透過「文化黑潮計畫」、「國家語言整體發展方案」、「沃土計畫」、「重建台灣藝術史2.0計畫」等，讓傳統藝術國家隊不斷地整隊成形、走出國際，使世界各國都能看見與理解台灣的文化力量。

傳藝中心主任陳悅宜致詞表示，本屆主題是「代」，是技藝垂直的傳承，象徵師徒之間、世代之間的接棒，也是跨世代、跨領域的融合與對話，同時有團結的意涵，所有崗位上的人彼此代位、互補共榮，才能成就一台好戲。

本屆音樂類特別獎得主陳茂萱，以超過60年的音樂教學、創作與行政經驗，將台灣音樂帶向新高峰，在音樂行政上，為聯合實驗管絃樂團（今國家交響樂團）以及實驗合唱團的草創階段奠定穩固發展基礎。其成就不僅拓展台灣音樂的多樣性，更為下一代音樂人舖築廣闊前景。

戲曲表演類特別獎得主林吳素霞生長於南管世家，1963年加入「南管戲培訓班」學習南管戲文，1993年創立「和合藝苑」，以倡導南管古樂和七子戲（小梨園）為宗旨。近60年的表演、執教、傳承、推廣生涯，育才無數，近年來更致力於資料賞析整理與保存，維繫南管藝術於不墜。

第36屆傳藝金曲獎完整入圍名單如下：

●特別獎得主

音樂類特別獎：陳茂萱戲曲表演類特別獎：林吳素霞

●音樂類獎項

■最佳作曲獎董昭民／月嬉／台灣迴音王乙聿／賽德克的回聲／台灣迴音李元貞／新（野蠻）巴洛克采風－遙想新港1636年／台灣迴音鍾耀光／《賞蓮》古箏協奏曲／桃園行陳茂萱／交響詩 Y²＝X（X+Y）（LIVE）／那個扛號走來的人－陳茂萱管絃樂專場（LIVE）

■最佳作詞獎劉亮延／品畫辨龍蛇／湘蘭圖：爵士台灣戲曲現場收音專輯路寒袖／消失的國度－詩寫大肚王／島嶼花開－路寒袖詩作舞展周定邦／台灣地名相觸歌／唱咱台灣一歌詩：大目周台灣唸歌作品集羅妍婷／Dunes 沙丘／Land forms

■最佳編曲獎Enjott Schneider／施耐德：以台灣民謠《望春風》而作的浪漫曲，為大提琴與管風琴／舒密特與楊文信：萬彩雙琴盧亮輝／三首台灣民間音樂／台灣．福爾摩沙陳能濟／台灣舞曲／台灣．福爾摩沙鄭榮興／泗水關／傳聲錄．泗水關瞿春泉／《魚躍龍門》京胡與樂隊／琴韻新篇－2024台北市傳統藝術季閉幕音樂會

■最佳專輯製作人獎簡文彬／舒密特與楊文信：萬彩雙琴張紅蘋／綻 Blossom鄭榮興／傳聲錄．泗水關黃裕昌、陳雨亭／陳必先的貝多芬計畫－以時間入味的傳奇胡延忠、張玹、黃毓棻／安土

■最佳演奏獎Wen-Sinn Yang／舒密特與楊文信：萬彩雙琴Christian Schmitt／舒密特與楊文信：萬彩雙琴魏樂富／魏樂富演奏蕭邦鋼琴作品輯陳必先／陳必先的貝多芬計畫－以時間入味的傳奇魏靖儀、汪奕聞／安土

■最佳演唱獎輔仁大學聖樂合唱團（男聲團）／雷鳴遠神父編《華文聖體降福經文》選曲孔孝誠／ANEMA E CORE 心靈交織陳嬿朱／滿空飛魏海敏／琴韻新篇－2024台北市傳統藝術季閉幕音樂會盛鑑／琴韻新篇－2024台北市傳統藝術季閉幕音樂會

■最佳錄音獎尤子澤、林英強／舒密特與楊文信：萬彩雙琴林孝親、林思妤、林佳興、王瑋、張立勤／綻 Blossom尤子澤／台灣．福爾摩沙徐育聖／陳必先的貝多芬計畫－以時間入味的傳奇劉詩偉／東方不是夢－陳崇青柳琴、阮咸創作專輯孫紹庭／安土

■最佳傳統音樂專輯獎滿空飛／藝萣彩繪工作室陳家崑《水》二胡演奏專輯／大悅文化事業有限公司台灣．福爾摩沙／台北市立國樂團傳聲錄．泗水關／苗栗陳家班北管八音團

■最佳藝術音樂專輯獎舒密特與楊文信：萬彩雙琴／國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心綻 Blossom／好有感覺音樂事業有限公司Hers－《AIR》邱佩珊長笛演奏專輯 女性作曲家系列／琴房事物所陳必先的貝多芬計畫－以時間入味的傳奇／瑩聲國際有限公司安土／敦仁醫院

■最佳跨界音樂專輯獎湘蘭圖：爵士台灣戲曲現場收音專輯／創銘實業股份有限公司生命之輪／聲動樂團汝聲／晴夏文化整合行銷有限公司森林嬉遊曲／賦格兒童音樂文化事業股份有限公司東方不是夢－陳崇青柳琴、阮咸創作專輯／風潮音樂國際股份有限公司

■最佳影音出版獎狐狸兒媳－小翠的愛情札記／榮興工作坊大山客／榮興工作坊2024驚嘆樂舞衛武營場－台灣原住民樂舞饗宴／財團法人東元科技文教基金會

●戲曲表演類

■最佳年度作品獎源．緣／集藝戲坊孟婆客棧：冥星雙飛俠／唐美雲歌仔戲團五行金沙誅仙陣／台北木偶劇團青姬／二分之一Q劇場豆花公劇場版－拍斷手骨顛倒勇／義興閣掌中劇團

■最佳編劇獎陳健星、廖珮宇／孟婆客棧：冥星雙飛俠／唐美雲歌仔戲團趙雪君／相看儼然／一心戲劇團劉慧芬／狐狸兒媳－小翠的愛情札記／榮興客家採茶劇團陳健星／青姬／二分之一Q劇場葉志偉／豆花公劇場版－拍斷手骨顛倒勇／義興閣掌中劇團

■最佳導演獎戴君芳／孟婆客棧：冥星雙飛俠／唐美雲歌仔戲團伍姍姍／五行金沙誅仙陣／台北木偶劇團徐堰鈴／相看儼然／一心戲劇團楊輝／鄒之春神／長義閣掌中劇團戴君芳／青姬／二分之一Q劇場葉志偉／豆花公劇場版－拍斷手骨顛倒勇／義興閣掌中劇團

■最佳音樂設計獎姬君達、陳歆翰／孟婆客棧：冥星雙飛俠／唐美雲歌仔戲團林永志／五行金沙誅仙陣／台北木偶劇團陳孟亮、柯智豪／相看儼然／一心戲劇團鄭榮興、古雨玄／狐狸兒媳－小翠的愛情札記／榮興客家採茶劇團姬君達、楊汗如、陳歆翰／青姬／二分之一Q劇場

■最佳青年演員獎江亭瑩／兩生花劫／薪傳歌仔戲劇團吳承恩／桃花謎／春美歌劇團張心怡／銅雀台傳奇／秀琴歌劇團林益緣／三盜令／當代傳奇劇場謝樂／長生殿／國光劇團

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■最佳演員獎張孟逸／三藏出世／薪傳歌仔戲劇團張孟逸／兩生花劫／薪傳歌仔戲劇團唐美雲／孟婆客棧：冥星雙飛俠／唐美雲歌仔戲團凌嘉臨／青姬／二分之一Q劇場溫宇航／長生殿／國光劇團

■最佳偶戲主演獎黃僑偉／源．緣／集藝戲坊廖群瑋／五行金沙誅仙陣／台北木偶劇團柯世宏／祟．出示／真快樂掌中劇團林政興／天波樓／昇平五洲園王凱生／豆花公劇場版－拍斷手骨顛倒勇／義興閣掌中劇團（編輯：張雅淨）1140702

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