李國毅任傳藝金曲獎大使 曾參演「商魂」挑戰京劇

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）第36屆傳藝金曲獎將在8月登場，典禮宣傳大使由演出「商魂」並入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角的李國毅擔任。李國毅表示，期待透過自身參與，吸引更多人關注傳統藝術。

李國毅表示，非常榮幸能擔任今年傳藝金曲獎的宣傳大使，「過去的演出經驗讓我更明白，無論是唱腔或身段，都不是一朝一夕就能掌握，能夠站上傳藝舞台，極其不容易。」

李國毅坦言，自己也還在學習的過程中，但希望和大家一起多接觸，「多接觸會發現，這些美麗的聲音與身影，其實離我們並不遙遠。」

根據國立傳統藝術中心今天發布的新聞資料，第36屆傳藝金曲獎的主題「代」，象徵世代之間的傳承、創造、延續與推進。扣合本年度的策展精神，今年特別邀請李國毅擔任典禮宣傳大使。去年他在戲劇「商魂」中挑戰京劇演出，為此特別拜師學藝，苦練身段與唱腔，精湛表現令人驚豔。

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李國毅表示，原本「商魂」沒有京劇橋段，後面加入時他內心一度抗拒，「我知道這不是短時間內可以掌握的技藝，也沒自信自己能勝任。」但因疫情影響劇組開拍延後，這段意外空檔反倒成為轉機，「我告訴自己，老天給我這段時間，就是不要讓我有藉口。既然接了，就要盡全力，不留下遺憾。」

第36屆傳藝金曲獎將於7月2日公布入圍名單，頒獎典禮由三立電視台製播，8月23日在台灣戲曲中心大表演廳登場，典禮於台視綜合台播出，並於傳藝金曲獎、三立電視、寶島神很大Facebook與YouTube全程直播。（編輯：張雅淨）1140625