魏如萱3輪廝殺突圍奪歌后 呂士軒能說能唱搶歌王

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（中央社記者洪素津台北29日電）第36屆金曲獎完美落幕，評審團主席丁曉雯接受訪問時說，華語歌后的競爭最激烈，一路到第3輪魏如萱才勝出；呂士軒奪華語歌王的關鍵是能說也能唱，以唱功博得評審青睞。

丁曉雯表示，這次報名的音樂非常多樣性，品質也很好，推到國際上完全沒問題，且原民語非常精彩，就是接軌國際的橋樑，而這次的獎項幾乎每一組都是死亡之組，不過評審的意見很一致，有半數的獎項都是第1輪就決定好。

丁曉雯也指出，台語歌后李竺芯會勝出，是因為她的專輯很有質感，且語言趣味性很有創意，「她讓台語有新生命，很多年輕人因為這張專輯來學台語，台語很時尚性，這就是影響力，所以李竺芯出線。」

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華語歌后是此屆金曲獎最競爭的獎項，丁曉雯表示，在評選時就非常傷腦筋，一路到第3輪魏如萱才勝出，真的十分不容易，丁曉雯也鬆口Karencici也算是遺珠之一。

呂士軒成功奪下華語歌王，丁曉雯指出，呂士軒不只會唸也會唱，「有很多Rapper只會說，但會唱的比較少，他是說唱都很棒，歌曲有層次變化，也很細膩，不是只是聽他念什麼，音樂是有轉折層次的」。（編輯：龍柏安）1140629