加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
李竺芯抱回年度專輯成金曲大贏家 台韓樂團夢幻合作「AAA」奪3獎
首頁 / 娛樂

魏如萱3輪廝殺突圍奪歌后 呂士軒能說能唱搶歌王

2025/6/29 01:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北29日電）第36屆金曲獎完美落幕，評審團主席丁曉雯接受訪問時說，華語歌后的競爭最激烈，一路到第3輪魏如萱才勝出；呂士軒奪華語歌王的關鍵是能說也能唱，以唱功博得評審青睞。

丁曉雯表示，這次報名的音樂非常多樣性，品質也很好，推到國際上完全沒問題，且原民語非常精彩，就是接軌國際的橋樑，而這次的獎項幾乎每一組都是死亡之組，不過評審的意見很一致，有半數的獎項都是第1輪就決定好。

丁曉雯也指出，台語歌后李竺芯會勝出，是因為她的專輯很有質感，且語言趣味性很有創意，「她讓台語有新生命，很多年輕人因為這張專輯來學台語，台語很時尚性，這就是影響力，所以李竺芯出線。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華語歌后是此屆金曲獎最競爭的獎項，丁曉雯表示，在評選時就非常傷腦筋，一路到第3輪魏如萱才勝出，真的十分不容易，丁曉雯也鬆口Karencici也算是遺珠之一。

呂士軒成功奪下華語歌王，丁曉雯指出，呂士軒不只會唸也會唱，「有很多Rapper只會說，但會唱的比較少，他是說唱都很棒，歌曲有層次變化，也很細膩，不是只是聽他念什麼，音樂是有轉折層次的」。（編輯：龍柏安）1140629

丁曉雯
方大同獲金曲評審團獎 魏如萱獻唱十分鐘的戀愛緬懷大S金曲獎方大同遺作入圍5項獲評審團獎 邱軍未獲提名
呂士軒
呂士軒摘金曲歌王、華語專輯 高喊「是最貼近周杰倫的樣子」金曲形象短片入圍者化身工匠 致敬音樂職人精神
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：